Bundesliga : Dortmund se manque, Leipzig et Leverkusen dos à dos

Au lendemain du succès fleuve de Francfort face au Hertha (3-1), cinq rencontres de la deuxième journée de Bundesliga se tenaient à partir de 15h30, avant le match du bas de tableau de 18h30 opposant Schalke à Brême. Parmi celles-ci, un choc se disputait à la BayArena entre Leverkusen et Leipzig. Une opposition d'européens lancée sur les chapeaux de roue par une petite merveille d'Emil Forsberg juste avant le quart d'heure de jeu. Le Suèdois, décalé dans le bon tempo par Yussuf Poulsen à l'entrée de surface de réparation, effaçait Lars Bender en s'emmenant bien le cuir sur son pied gauche, avant de loger une mine dans la lucarne droite de Lukas Hradecky (1-0, 14e). Pas de quoi impressionner les locaux qui rétorquaient aussi sec. Kerem Demirbay, pas attaqué aux 20 mètres, fracassait la barre transversale de Peter Gulacsi d'une frappe de l'intérieur du pied gauche qui finissait sa course dans le but de Leipzig (1-1, 20e). Le vent avait bel et bien tourné et Leverkusen se créait les meilleures opportunités avec notamment un poteau de Florian Wirtz à la 59e minute de jeu. Sans trouver la faille.

Mais si le spectacle y était plus discret, c'est bien dans l'écrin de la WWK Arena que le sentiment de surprise était le plus fort. Le Borussia Dortmund, dauphin du Bayern Munich l'an passé et facile vainqueur de Mönchengladbach en ouverture de la saison (3-0), se faisait surprendre par le quinzième de l'édition 2019-2020 du championnat d'Allemagne, Augsbourg (2-0). Un coup parfait qui permettait aux hommes d'Heiko Herrlich de provisoirement s'emparer de la première place avec six points sur six et cinq buts marqués en deux parties. Dans les autres rencontres du milieu de journée, Mayence a coulé à domicile face Stuttgart (4-1) et a vu Moussa Niakhate être exclu (77e), Mönchengladbach a laissé passer son premier succès de la saison en se faisant reprendre sur le fil par l'Union Berlin, alors que le promu de l'Arminia Bielefeld a récolté une victoire face à Cologne (1-0).

Les résultats des matches de 15h30 :

Arminia Bielefeld 1 - 0 FC Cologne : Joan Simun Edmundsson (78e) pour Arminia Bielefeld.

Augsbourg 2 - 0 Dortmund : Felix Uduokhai (40e), Daniel Caligiuri (54e) pour Augsburg.

Monchengladbach 1 - 1 Union Berlin : Marcus Thuram (56e) pour Monchengladbach ; Nico Schlotterbeck (80e) pour l'Union.

Bayer Leverkusen 1 - 1 RB Leipzig : Emil Forsberg (14e) ; Kerem Demirbay (20e) pour Leverkusen.

Mayence 1 - 4 Stuttgart : Robin Quaison (13e) pour Mayence ; Silas Wamangituka (45e), Daniel Didavi (61e), Mateo Klimowicz (80e), Sasa Kalajdzic (87e) pour Stuttgart.

Le classement de la Bundesliga