Liverpool : Mohamed Salah confirme sa candidature pour le Ballon d'Or !

Dimanche après-midi, de nombreuses affiches prestigieuses se jouaient aux quatre coins de l'Europe. Le Clasico, le Classique, Manchester United - Liverpool, ou encore Inter - Juventus. Autant dire que les fans de foot ont clairement été gâtés. Mais dimanche, c'était aussi le dernier jour pour voter pour le Ballon d'Or ! Les journalistes, capitaines et entraîneurs avaient ainsi jusqu'à hier pour soumettre leur favori.

Et forcément, certains joueurs étaient face à leur dernière chance de convaincre les votants. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Mohamed Salah a bien saisi cette opportunité... La star égyptienne a terminé la rencontre avec un triplé et une passe décisive (pour Keita sur le premier but) au compteur. Rien que ça ! De quoi faire de l'ombre à Cristiano Ronaldo, autre candidat déclaré, à un Messi, qui est un peu dans le dur en ce moment, ou même à Karim Benzema, un peu discret dans le Clasico.

Des chiffres monstrueux

Ses statistiques sont effrayantes, et avec 107 buts marqués en 167 rencontres de championnat anglais, il est désormais le meilleur buteur africain de l'histoire de ce championnat. Et tout indique qu'il va clairement faire grimper ses statistiques dans les prochains mois. Cette saison, il affiche une forme flamboyante : 12 buts et 5 passes décisives en 11 matches seulement !

Le tout, en ayant été décisif face à des équipes comme Manchester United donc, mais aussi Chelsea, Manchester City, Milan et l'Atlético de Madrid ! Seule ombre au tableau, l'absence de titres majeurs remportés sur l'année civile, mais, heureusement pour lui, aucune véritable individualité n'est sortie du lot chez les Italiens, vainqueurs de l'Euro, ou à Chelsea, champion d'Europe. Rendez-vous le 29 novembre donc...