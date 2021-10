Dortmund : longue absence pour Erling Haaland

Dans son point presse, avant le déplacement du BvB, ce week-end, sur la pelouse de l'Arminia Bielefeld, l'entraîneur Marco Rose a évoqué les forces en présence et parlé des absents. Outre Thomas Meunier et Nico Schulz, le Borussia Dortmund se retrouve privé des services d'Erling Haaland. L'attaquant international norvégien aux 13 buts en 10 matches avait, en raison de problèmes musculaires, manqué trois rencontres entre la fin du mois de septembre et le début du mois d'octobre.

La suite après cette publicité

Revenu lors de la victoire de Dortmund face à Mayence, le week-end dernier, et présent sur la pelouse d'Amsterdam mardi soir, il a rechuté. Son entraîneur a évoqué une longue absence, en conférence de presse. «Erling ne jouera pas (contre Bielefeld, demain à 15h30) et sera absent pendant quelques semaines à cause d'une blessure au muscle fléchisseur de la hanche. Il est triste, bien sûr. Il était heureux d'être de retour et s'était senti très bien après le match contre Mayence».

Le calendrier du Borussia Dortmund