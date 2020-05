Les compositions officielles de Bayern Munich - Fortuna Düsseldorf

La Bundesliga se poursuit et le Bayern Munich peut continuer à se rapprocher d'un trentième titre de champion d'Allemagne. Alors qu'on dispute la 29e journée, le Rekordmeister reçoit dans son antre le Fortuna Düsseldorf. Hansi Flick poursuit dans un traditionnel 4-2-3-1 avec Manuel Neuer comme dernier rempart avec devant lui Benjamin Pavard, Lucas Hernandez (qui remplace Jerome Boateng), David Alaba et Alphonso Davies. Au coeur du jeu, Leon Goretzka et Joshua Kimmich se retrouvent tandis que Kinglsey Coman, Thomas Müller et Serge Gnabry soutiennent Robert Lewandowski en attaque.

De son côté, le Fortuna Düsseldorf officie dans un 3-5-2 avec Florian Kastenmeier dans les cages. La défense est constituée par Mathias Jorgensen dit Zanka, André Hoffmann et Niko Gießelmann. Matthias Zimmermann et Erik Thommy assurent les rôles de pistons tandis qu'on retrouve Kevin Stöger, Adam Bodzek et Alfredo Morales au milieu de terrain. Enfin, Steven Skrzybski et Kenan Karaman composent le duo d'attaque.

Les compositions :

Bayern Munich : Neuer - Pavard, Hernandez, Alaba, Davies - Goretzka, Kimmich - Coman, Müller, Gnabry - Lewandowski

Fortuna Düsseldorf : Kastenmeier - Zanka , Hoffmann, Gießelmann - Zimmermann, Stöger, Bodzek, Morales, Thommy - Skrzybski, Karaman