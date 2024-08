Argentine : la liste de septembre avec trois joueurs de l’OM et sans Lionel Messi

Après avoir glané une Copa America pour la deuxième fois consécutive cet été, l’Argentine est la sélection à abattre en Amérique du Sud et personne ne semble en mesure d’y parvenir de sitôt. En septembre, l’Albiceleste remet pourtant le bleu de travail et devra affronter le Chili (6 septembre, 2h) et la Colombie (10 septembre, 22h30) lors des éliminatoires pour la prochaine Coupe du monde.

Pour ce faire, Lionel Scaloni a dévoilé sa liste de joueurs pour ce double rendez-vous aux grands enjeux. Ainsi, le sélectionneur argentin a décidé d’appeler trois joueurs de l’OM avec Valentin Carboni, Geronimo Rulli et Leonardo Balerdi. Encore blessé, Lionel Messi est absent pour ce rassemblement tandis que le Lyonnais Nicolas Tagliafico est bien de la partie.