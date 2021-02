OM : Jordan Amavi travaille d'arrache pied pour revenir

Victime d'une déchirure musculaire, Jordan Amavi n'a plus joué depuis le 16 décembre et la rencontre contre le Stade Rennais (défaite 2-1 au Roazhon Park). Une absence qui dure du côté de l'Olympique de Marseille, alors que le joueur de 26 ans est le seul latéral gauche de métier avec Yuto Nagatomo. Mais alors que les supporters commencent à s'impatienter concernant son retour, Nasser Larguet a avoué que le principal concerné était en forme et faisait tout pour revenir.

«Dans sa tête, il est prêt. Après, quand on a une interruption aussi longue, il va falloir reprendre le rythme tranquillement à l'entraînement. Il a demandé du travail supplémentaire avec le préparateur physique. Nous sommes très contents de le voir avec cet enthousiasme. Il sera dans le groupe (contre Bordeaux, ndlr)», a déclaré l'entraîneur intérimaire de l'OM en conférence de presse.