Newcastle surprend toute l’Angleterre

Qui aurait pu imaginer ce classement à la fin de l’année 2022 ? Newcastle a d’abord dû se sauver de la relégation lors de la saison 2021-2022, une mission miraculeuse réussie par Eddie Howe, entraîneur nommé par la nouvelle richissime direction saoudienne du club anglais. Ensuite, les Magpies ont su inverser le cours d’une saison partie sur des bases moyennes (1 seule victoire après 8 journées) pour être aujourd’hui les poils à gratter de la Premier League.

Grâce à leur victoire éclatante face à Leicester hier, les voilà provisoirement deuxièmes du championnat, derrière Arsenal et devant Manchester City (qui compte deux matches en moins). Le tout sans posséder une immense star dans l’effectif, et c’est là la principale réussite de Howe, celle d’avoir bâti une véritable force collective. Avec un Botman sécurisant en défense, un Bruno Guimarães patron au milieu et un Miguel Almiron étonnant en attaque, Newcastle a repris le fil de sa série (aucune défaite depuis le 31 août, face à Liverpool).

Almiron en feu

Almiron est le facteur X de son attaque. Hier, il a inscrit son 8e but lors des 9 dernières sorties de son club en championnat. Une régularité nouvelle pour le Paraguayen, désormais comparé à Mohamed Salah en Angleterre tant son pied gauche fait des ravages. Mais au regard du onze de départ concocté, c’est bien Eddie Howe, l’entraîneur anglais, qui reçoit un maximum de louanges pour les résultats obtenus. Après la victoire sur le terrain de Leicester (3-0), il a assuré que regarder plus haut encore ne lui faisait pas peur.

« Mon attitude ne changera pas par rapport à cela (le rêve d’un titre de champion, ndlr). Je n’ai aucun problème avec les supporters qui rêvent, parlent et spéculent sur ce que nous pouvons réaliser et sans aucun doute les médias le feront, je ne peux pas contrôler cela. La seule pensée dont nous devons être conscients en interne est simplement de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et sur nos propres pensées et actions et sur la façon dont nous nous entraînons et sur la façon dont nous nous préparons. Et ne pas regarder trop loin devant et ne pas écouter trop les médias », a-t-il déclaré. Quand on revient d’aussi loin, il n’y a aucune raison de ne pas rêver !