LdC, PSG : Angel Di Maria, une sortie sous haute tension

S’il n’a pas inscrit de but ou délivré de passe décisive lors de la victoire du PSG face au RB Leipzig ce mardi soir (1-0), Angel Di Maria a tout de même été décisif en obtenant un penalty généreux dès la 9e minute de jeu, qui fut pour lui sa seule réelle opportunité du match. En effet, à la suite de l’ouverture du score de Neymar, les joueurs du PSG ont affiché un bien triste visage, paraissant par moments perdus face à une équipe venue jouer au ballon. S’il avait régalé son beau monde en étant décisif à trois reprises (1 but, 2 passes décisives) en demi-finale du Final 8 à Lisbonne cet été, El Fideo est cette fois-ci passé à côté de sa rencontre, et a tout bonnement été remplacé à la 64e minute par Rafinha.

Une sortie qui n’a visiblement pas été du goût de l’Argentin, qui a rapidement laissé paraître toute sa frustration en passant ses nerfs sur quelques bouteilles d’eau, forçant même Thomas Tuchel à lui prendre la tête entre les mains pour tenter de le raisonner. Une séquence surprenante à laquelle n'a pas manqué de réagir bien du monde sur les réseaux sociaux. Mais cette sortie de route complètement inhabituelle pour le milieu offensif parisien paraît néanmoins peu surprenante lorsqu’on se fie au début de saison catastrophique des joueurs de la capitale, par moments plus qu'inquiétant. Une chose est sûre, si les Parisiens veulent espérer un parcours européen digne du précédent, cela passera par des attitudes bien différentes, sur et en dehors du terrain.