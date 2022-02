PSG-Real : Karim Benzema évoque le cas Kylian Mbappé

Un match dans le match. Ce mardi (21 heures), le PSG accueille le Real Madrid au Parc des Princes dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Une rencontre au cours de laquelle tous les projecteurs ou presque seront braqués sur Kylian Mbappé (23 ans), en fin de contrat en juin prochain avec les Rouge et Bleu et attendu chez les Merengues dès la saison prochaine. Présent en conférence de presse avant ce choc européen, Karim Benzema a évidemment été questionné sur le cas du champion du monde 2018.

« C'est un match très important. Jouer contre Kylian est spécial car nous avons joué ensemble ave l'équipe de France. Tout le monde sait qu'un jour il pourrait jouer pour Madrid, mais le plus important est de jouer et de gagner. Les amitiés, c'est pour après le match. Je ne peux que lui souhaiter un bon match. C'est un grand joueur », a ainsi lâché le serial buteur des Bleus et du Real. KB9 a également entretenu le doute quant à sa participation à cette partie. Et donc au match dans le match qu'il pourrait animer avec KM7.

