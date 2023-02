OL : le ras-le-bol d’Anthony Lopes

Qualifié en quarts de finale de la Coupe de France et vainqueur du RC Lens ces derniers jours (2-1), l’Olympique Lyonnais semblait enfin s’être réveillé et pouvait commencer à rêver d’une remontée pour voir les places européennes. Sur la pelouse du relégable Auxerre, vendredi soir, les Lyonnais étaient largement favoris, notamment après avoir ouvert le score en première période, grâce à une tête de Moussa Dembélé. Mais en moins de trois minutes, l’OL a concédé deux buts et s’est incliné, pour la neuvième fois de la saison.

La suite après cette publicité

Une situation que n’accepte pas Anthony Lopes, le gardien des Gones. On ne peut s’en prendre qu’à nous-même ! On a payé cash un manque de concentration. «On est rentré sur le terrain en seconde période en n’étant pas attentif. Franchement, si on avait été attentif 5 minutes en rentrant du vestiaire, on remportait ce match, a-t-il déclaré en zone mixte, dans des propos relayés par Le Progrès.

À lire

OL : Laurent Blanc toujours absent

«Ce n’est pas faute d’avoir dit les choses avant le match»

Une situation qui a de quoi fruster l’Olympique Lyonnais et ses supporters, d’autant plus que les derniers matchs, dans le contenu et dans le résultat, étaient prometteurs. Contre Auxerre, l’OL avait d’ailleurs bien réussi son entame de match, mais cinq minutes auront tout fait basculer, comme le déplore Lopes. «Pourquoi on ne démarre pas comme en première période ? On se fait un cœur gros comme ça, pour marquer ce but, et être devant au score à la pause. Et on gâche tout en 5 minutes. Ce n’est pas faute d’avoir dit les choses avant le match».

La suite après cette publicité

Le tout, alors que l’OL restait sur six matches sans défaite. «On est dans une situation où les moindres secondes durant lesquelles on lève le pied, et où l’on commet des erreurs ont un prix. On arrête de nouveau une série, il faut recommencer». Mais rien n’est encore réellement perdu pour l’OL, qui n’aura plus le droit à l’erreur contre Angers, dernier du Championnat, lors de la prochaine journée. «Il reste du temps. Il ne faut pas tout jeter, et se servir de ces 5 mauvaises minutes, à méditer, pour réenclencher».