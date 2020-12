Krasnodar-Rennes : les compositions probables

Vous pensiez que le groupe E de la Ligue des champions était dénué de tout enjeu ? Et bien, détrompez-vous ! Tension extrême ce soir (18h55) en Russie pour la rencontre entre Krasnodar et le Stade Rennais. Les deux équipes visent une place en Ligue Europa dans laquelle elles pourraient être reversées en cas de 3e place. Si le club breton ne veut pas se retrouver sans Coupe d'Europe au printemps après avoir dépensé pas moins de 71 M€ sur le marché des transferts cet été, la victoire est impérative.

A l'aller, les hommes de Julien Stephan n'avaient pu faire mieux qu'un piètre match nul (1-1). Ce soir, ils seront favoris face à l'équipe de Rémy Cabella, 10e du championnat russe et qui n'a gagné qu'un seul de ses 9 derniers matches (pour 1 nul et 7 défaites). Pour aller chercher les 3 points, Rennes devrait aligner un classique 4-3-3, forcément remanié, Rugani, Guirassy, Aguerd et Terrier étant indisponibles. Du côté de Krasnodar, c'est un 4-2-3-1 qui pourrait être proposé, selon L'Équipe. Avec Cabella en numéro 10 derrière le buteur Berg.