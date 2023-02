PSG : le transfert de Keylor Navas à Nottingham Forest a failli échouer

La suite après cette publicité

Le mercato se joue souvent à quelques détails administratifs et certains cet hiver, dont Hakim Ziyech, en ont fait les frais. L’international marocain a vu son départ vers le Paris Saint-Germain être avorté à cause d’une erreur administrative de la part des dirigeants de Chelsea. Dans le sens des départs, Keylor Navas est, lui, bien parti vers Nottingham Forest dans les dernières minutes du mois de janvier.

Mais The Telegraph dévoile les détails du départ de Navas à Forest. Le directeur sportif de Forest, Filippo Giraldi, aurait d’abord contacté le conseiller du PSG, Luis Campos et la réponse aurait été positive. Mais le PSG a changé d’avis à plusieurs reprises dans ce dossier, afin de conserver une doublure pour Gianluigi Donnarumma. Au matin de la date limite du mercato, le départ de Navas était complètement avorté. Mais, vers 18 heures, Forest a tenté une dernière chance et s’est mis d’accord avec le club parisien. Le portier de 36 ans a ensuite passé sa visite médicale à Paris et les derniers papiers ont été échangés entre les deux clubs peu avant minuit.

