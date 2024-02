Al-Ittihad : les images de Karim Benzema qui rassurent l’Arabie saoudite

C’était l’un des gros dossiers hivernaux sur le mercato. Partir ou rester ? Telle était la question sur toutes les bouches. Alors qu’il n’avait pas été convoqué par son entraîneur Marcelo Gallardo, lors du mini stage de préparation, l’attaquant français, Karim Benzema, avait été mentionné dans plusieurs rumeurs de départ. Ses absences aux entraînements avaient même fait couler beaucoup d’encre dans les presses européennes. Il y avait eu des spéculations sur un éventuel départ vers l’Europe (Premier League et Lyon, notamment) et même d’un prêt à une autre équipe saoudienne, mais aucune de ces situations ne s’est concrétisée. Le fonds souverain (PIF) ne l’ayant pas autorisé à quitter le pays, il continue de faire partie d’Al Ittihad.

Mais après plusieurs mois d’incertitude, le Français de 36 ans est officiellement de retour à l’entraînement collectif d’Al-Ittihad. L’attaquant français est donc bien revenu avec le Club du Peuple et s’apprête à rejouer sous les ordres de Marcelo Gallardo. Il s’est passé beaucoup de choses depuis que l’ancien Madrilène a quitté l’Arabie Saoudite et a décidé de forcer son retrait du club. Même si son souhait était différent, les difficultés contractuelles liées à son départ de la SPL l’ont finalement obligé à rester. Ce lundi, il a retrouvé la dynamique de groupe, au lendemain du match de coupe d’Al Ittihad et à quelques jours de la reprise du championnat saoudien. Le Royaume peut souffler, sa star est de retour.