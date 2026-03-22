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Ligue 1

OL - Monaco : Moussa Niakhaté l’a mauvaise contre l’arbitrage

Par Jordan Pardon
1 min.
Moussa Niakhate @Maxppp
Lyon 1-2 Monaco

L’OL s’engouffre en pleine crise. Face à Monaco ce dimanche (1-2), les Gones ont enchaîné un huitième match de suite sans victoire. Mais cette fois, les hommes de Paulo Fonseca peuvent nourrir de réels regrets : ils ont mené grâce à leur revenant Pavel Sulc, avant de concéder un penalty litigieux sur le 2-1, étant donné qu’Endrick avait été accroché sur l’action précédente. Au micro de beIN SPORTS, Moussa Niakhaté l’avait mauvaise.

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«On a beaucoup discuté sur le deuxième but quand il y a penalty. Pour nous, il y a clairement faute sur Endrick où il y a tirage de maillot de leur capitaine, ça annihile forcément une contre-attaque, et derrière, ils récupèrent la balle puis il y a le penalty direct. On lui demande pourquoi il n’est pas parti voir la VAR… Mais aujourd’hui, on s’est battus, on a tout fait pour remporter ce match, on mène à la pause, on a des occasions de faire le break, on aurait mérité mieux. C’est embêtant cette situation.»

Pub. le - MAJ le
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