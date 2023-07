Mercato PSG : une nouvelle porte de sortie s’ouvre pour Keylor Navas

La suite après cette publicité

Le mercato des gardiens est toujours particulier au Paris Saint-Germain. Par le passé, le club de la capitale a dû trancher entre Salvatore Sirigu et Kevin Trapp, puis entre l’Allemand et Alphonse Areola, qui a dû composer ensuite avec la présence de Gianluigi Buffon. En 2019, on pensait que les pensionnaires du Parc des Princes avaient définitivement réglé leurs problèmes à ce poste lorsqu’ils ont mis la main sur Keylor Navas.

Arrivé en provenance du Real Madrid où il était en concurrence avec Thibaut Courtois, le gardien originaire du Costa Rica avait tout du bon coup. Expérimenté, il a apporté sa solidité sur sa ligne. Mais le PSG a décidé de lui mettre Gianluigi Donnarumma dans les pattes il y a maintenant deux ans. Libre après son départ de l’AC Milan, l’Italien, jeune et prometteur, a été mis en concurrence avec Navas. Il y a un an, Christophe Galtier en a fait son titulaire.

Paris espère toujours son départ

Keylor Navas, lui, a été invité à s’en aller durant l’été. Mais c’est au mercato d’hiver qu’il a finalement rejoint Nottingham Forest. A l’issue de son prêt, Navas a retrouvé Paris. Auteur de bonnes prestations, le portier est revenu ultra confiant, lui qui se disait que les cartes allaient être redistribuées avec Luis Enrique. Selon L’Equipe, il a d’ailleurs demandé à être nommé numéro 1. Une demande repoussée par Paris qui compte sur Gigio et qui a recruté Arnau Tenas pour compenser l’indisponibilité de Sergio Rico, le gardien numéro 2.

Navas, lui, est sur la liste des indésirables. Il est donc invité à trouver un point de chute. Et il a déjà quelques touches. L’Inter Milan aurait un œil sur lui. La Premier League, où il a été brillant, est aussi attentive à sa situation. Ce lundi, Fanatik révèle qu’un autre prétendant s’est positionné pour l’accueillir. Il s’agit de Fenerbahçe. Les Turcs sont intéressés à l’idée de transférer le gardien de 36 ans dont le contrat se termine dans un an à Paris. Aucun montant n’a filtré, mais on imagine que le PSG sera pour un départ de son joueur, qui touche un salaire de 1 million d’euros par mois.