FC Séville : grosse inquiétude pour Lucas Ocampos

Après trois mois d'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus, la Liga va faire son grand retour jeudi. Et quel retour, puisque le championnat espagnol nous offrira, sur les coups de 22h, une des plus belles affiches de sa compétition avec un derby andalou opposant le FC Séville au Betis, dans un stade Ramón Sánchez Pizjuán sans supporters.

Diario de Sevilla révèle toutefois que Lucas Ocampos (25 ans), l'un des meilleurs joueurs de Julen Lopetegui, le coach de Séville, cette saison, est incertain pour cette rencontre. Le quoditien sévillan explique que l'ancien atout offensif de l'OM ne s'est pas entraîné avec ses coéquipiers lundi et pourrait souffrir d'un problème musculaire. Il est encore trop tôt pour dire si Lucas Ocampos, auteur de 10 buts et 2 passes décisives en 22 matches de Liga. De quoi inquiéter les fans des Blanc et Rouge. Et rassurer les Verdiblancos.