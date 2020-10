Mönchengladbach - Real Madrid : les compos probables

La suite après cette publicité

Choc ce soir en Allemagne dans le cadre de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions ! Le Borussia Mönchengladbach reçoit le Real Madrid dans un match déjà décisif dans la course à la qualification en 8e de finale. Les Madrilènes restent sur une défaite à domicile la semaine dernière contre le Shakhtar (2-3) et doivent réagir en prenant des points. Ce ne sera pas chose aisée contre une équipe de Gladbach redoutable et qui vient de ramener un nul de San Siro face à l'Inter (2-2).

Pour tenter de battre le Real, l'entraîneur des Allemands, Marco Rose, devrait présenter son équipe en 4-2-3-1, selon le quotidien espagnol As. Bensebaini ainsi que les deux Français, Marcus Thuram et Alassane Pléa devraient être titulaires. Le dernier nommé à la pointe de l'attaque alors que le fils de Lilian sera sur le côté gauche. Côté madrilène, Zinedine Zidane pourrait faire confiance aux hommes qui sont sortis victorieux du Camp Nou samedi. Avec notamment un Lucas Vazquez arrière droit et un système en 4-4-2 avec Valverde milieu droit et un duo d'attaque Asensio-Benzema.