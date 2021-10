Les drôles de confidences de Konrad De La Fuente sur ses débuts à l'OM

La suite après cette publicité

Avec onze apparitions toutes compétitions confondues, Konrad De La Fuente (20 ans) a réussi son premier pari du côté de l'Olympique de Marseille : engranger du temps de jeu et de l'expérience. Interrogé par Gerard Romero sur sa chaîne Twitch Jijantes, l'attaquant international américain (3 sélections) a évoqué ses premiers pas du côté de l'Orange Vélodrome. «Je me suis assez bien adapté, très rapidement. J'ai la confiance du coach et de mes partenaires», a-t-il expliqué avant de poursuivre.

«Ici, je me suis bien adapté avec les hispanophones, Alvaro (Gonzalez), Pol (Lirola) et (Leonardo) Balerdi, merci à eux qui m'ont très bien accueilli. Dans la ville, je suis heureux, la langue, je parlais les mots de base alors ça m'a aidé», a-t-il indiqué, heureux d'évoluer sous les ordres de Jorge Sampaoli, même si tout n'est pas toujours facile. «Il est très bon mais très exigeant aussi, c'est du travail tactique tous les jours. Lors de la préparation, j'ai eu peur avec les doubles sessions, commencer à 8h du matin, des entraînements de deux heures et demie, une heure de salle... et des matches pendant la semaine. Ç'a été difficile», a-t-il avoué.

Le bon choix

Pour autant, malgré quelques difficultés, le jeune homme ne regrette pas d'avoir quitté le FC Barcelone, son club formateur, cet été. «C'est moi qui ai décidé de partir, depuis six mois j'en parlais avec mes représentants, en étant réaliste, il allait être difficile d'avoir du temps de jeu intéressant en équipe première. La différence est là. J'ai joué plus de 500 minutes, on n'est qu'en octobre, j'ai 20 ans. Au Barça, je n'aurais sans doute pas joué autant. Ce n'aurait pas été la même chose», a-t-il détaillé avant d'insister.

«Je ne sais pas ce que pensait (Ronald) Koeman de moi. J'ai passé la saison dernière avec eux, mais je n'ai presque pas joué (3 apparitions avec l'équipe première, toutes compétitions confondues). J'étais content d'être là et de m'entraîner avec les meilleurs. J'ai beaucoup appris. C'était une bonne expérience», a-t-il lâché, ne se fermant aucune porte pour son avenir. «Je suis très culé (supporter du Barça, ndlr), on ne sait jamais l'avenir, je suis concentré sur ma saison ici, le reste, on verra plus tard». À l'OM d'en profiter !