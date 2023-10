Lamine Yamal comparé à Ronaldo et Mbappé par un ancien coach portugais

La suite après cette publicité

À 16 ans seulement, Lamine Yamal s’est fait une place dans la rotation de Xavi au FC Barcelone. Son talent, inné, et sa précocité ont forcé les Catalans à prolonger, déjà, le jeune attaquant, qui dispose désormais d’une clause libératoire à hauteur d’un milliard d’euros. De quoi rassurer les Blaugranas et permettre à la pépite de se développer loin des regards des autres écuries européennes. Alors que le Barça se déplace à Porto mercredi soir, en Ligue des Champions, l’ancien entraîneur passé par le Celta Vigo notamment Carlos Carvalhal a fait une comparaison très élogieuse envers Lamine Yamal pour Sport.

«Soyez prudent avec les jeunes joueurs et le chemin qu’ils empruntent, même si cela ne semble pas être le cas pour Lamine», débute-t-il. «Il est dans un club qui sait prendre soin de ses joueurs. Quand il joue dès le début, il s’en sort très bien et quand il dispose de dix minutes aussi. Cela me rappelle le processus de Cristiano Ronaldo avec Ferguson à Manchester United. C’est un processus très important pour sa croissance et Xavi le fait de manière phénoménale : il le met dans le match, lui donne des minutes, ne le laisse pas éblouir, garde les pieds sur terre… Très bien. Il a un potentiel brutal et, s’il continue comme ça, il sera au niveau de Mbappé», raconte enfin Carlos Carvalhal qui croit dur comme fer en Yamal.