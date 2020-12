Rennes : Florian Maurice veut blinder Georginio Rutter

Il n’y a pas que sur Eduardo Camavina que le Stade Rennais peut compter cette saison. Formé au club, l’avant-centre ambidextre Georginio Rutter fait également partie des grands espoirs du club. S’il n’a pour le moment disputé que quatre rencontres sous le maillot rennais (3 en L1, 1 en LdC), l’attaquant international U19 français a rapidement conquis ses observateurs en inscrivant, face au FC Séville, son premier but en C1 à seulement 18 ans. Un match qui n’a tout bonnement pas manqué d’attiser la convoitise de quelques belles écuries européennes. Par conséquent, l’objectif du club paraît on ne peut plus clair : conserver à tout prix sa pépite. «J’y travaille d'arrache-pied parce que c’est un garçon que j’apprécie. J’ai vraiment envie de l’inscrire dans le projet du club. Donc j’essaye, jour après jour, d’apporter un maximum d’arguments», indique Florian Maurice à Ouest-France.

«Je pense que le coach aussi lui a donné l’opportunité en l’inscrivant sur la feuille, en le faisant rentrer. C’est lié à ses performances à l’entraînement. Je trouve qu’il a plutôt bien saisi l’opportunité. C’est quelqu’un sur qui j’ai envie de m’appuyer à terme», dit-il avant d'expliquer les raisons de cette non-prolongation. «Quand on est international, qu’on est né en 2002, qu’on appartient au Stade Rennais, qu’on fait déjà des apparitions en Ligue des Champions, évidemment qu’on attire les autres clubs. Maintenant, je pense qu’il n’y a pas meilleur projet pour lui aujourd’hui que celui du Stade Rennais, parce que je connais aussi des difficultés pour des jeunes joueurs de s’imposer dans d’autres clubs en France ou aller à l’étranger. Il sait très bien qu’il aura les opportunités.» Ne manque plus qu'à savoir si l'intéressé est sur la même longueur d'onde que son club.