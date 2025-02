SM Caen : Kylian Mbappé prend enfin les choses en main et se rend sur place !

C’est plutôt tendu du côté de Caen en ce moment. Lanterne rouge de la Ligue 2, la formation normande traverse une énorme crise qui a récemment provoqué le licenciement de Bruno Baltazar après 7 matchs à la tête de l’équipe seulement. Un choix de coach désastreux donc. Michel Der Zakarian l’a déjà remplacé et n’aura d’autre choix que de gagner ce samedi, face à Pau, dans le cadre de la 24e journée de Ligue 2. Forcément, la famille Mbappé est au cœur des critiques…

« Du coup, Michel Der Zakarian était dans la même pile, juste en dessous de Bruno Baltazar sur le bureau de Ziad Hammoud c’est ça ? C’est pour un ami (…) Que veux-tu que je pense d’une nomination de desesperados pour tenter un all in sur une situation quasi irrémédiable… C’est ça le Mbappé project ? Sans moi (…) Aucune polémique, que des contradictions soulevées qui expliquent la situation catastrophique de notre club. Mais qui vivra verra », lançait par exemple Brahim Thiam, consultant et ancien joueur caennais.

Mbappé enfin à Caen

Et comme l’indique France 3, Kylian Mbappé s’est rendu à Caen pour prendre les choses en main. Quelques heures après son triplé épatant face à Manchester City en Ligue des Champions, et alors qu’il est encensé par toute la planète foot, la vedette du Real Madrid est à Caen pour la première fois depuis le rachat. Une visite qui n’était pas prévue et qui s’est décidée dans la nuit. Il a notamment rencontré les joueurs et le staff de Michel Der Zakarian, ainsi que des dirigeants et des salariés du club. Il devrait aussi s’entretenir avec des politiciens de la région.

Une visite qui pourrait donc servir à apaiser les tensions entre les supporters caennais et le clan Mbappé, puisque beaucoup de fans reprochaient à l’attaquant tricolore son manque d’investissement et son peu d’intérêt pour le club qu’il a racheté en juillet. Un voyage express - il repartira à Madrid dans l’après-midi - qui pourrait aussi servir à donner du baume au cœur aux joueurs et à remotiver les troupes. Rendez-vous samedi après-midi pour voir si la visite du champion du monde 2018 aura eu l’effet escompté…