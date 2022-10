Liverpool : Mohamed Salah, le soulagement

La suite après cette publicité

Serial buteur habituel de Liverpool, Mohamed Salah a vécu un début de saison très compliqué, à l’image de son club. L’Égyptien semblait perdu depuis le départ au Bayern Munich de son fidèle compagnon d’attaque, Sadio Mané. Avec seulement deux buts au compteur en Premier League entre le 6 août et le 13 septembre dernier, Salah traversait une crise de confiance.

Mais depuis le 4 octobre dernier et le match aller face aux Rangers en Ligue des Champions, Salah retrouve des couleurs. Auteur d’un triplé au retour, le numéro 11 des Reds enchaine enfin les buts. Face aux médias, Salah refuse toutefois d’évoquer son cas, conscient du retard à rattraper pour son équipe en Premier League.

Salah retrouve des couleurs

« Cette équipe est toujours difficile à jouer à domicile ou à l'extérieur, car ils dominent toujours le jeu, ils essaient de garder le ballon aussi longtemps qu'ils le peuvent. Je pense que la chose la plus importante à prendre, ce sont les trois points et nous devons continuer, car notre classement n’est pas le meilleur. Ce n'est qu'un match et nous devons juste continuer. » Mais pour Jürgen Klopp, voir Salah marquer dans des matches importants est un véritable soulagement.

« Mo a fait un match exceptionnel, absolument exceptionnel. Il a marqué un but de classe mondiale. En dehors de son but, il a été bon avec le ballon, il a été une menace constante dans le dos, il a travaillé très dur. Je ne pouvais pas voir Mo célébrer parce qu'il courait vers le poteau de corner, mais vous pouviez voir avec Darwin ce que cela signifiait pour lui. Le soulagement est grand. Tous les efforts portent leurs fruits. On sait tous que quand tout va bien pour Mo, il est absolument exceptionnel. J'espère pour lui que tout fonctionnera pour lui à partir de maintenant, comme j'espère que pour nous. » A suivre.