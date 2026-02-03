OM-Rennes : les compos probables

C’est un doux euphémisme que de dire que l’OM est dans une mauvaise passe en ce début d’année. Battu par Nantes pour son premier match de 2026, le club de la Canebière a pourtant renoué avec un carton contre Bayeux en Coupe de France (0-9) avant de s’offrir un festin contre Angers (2-5). Le week-end suivant, l’OM s’est même imposé facilement à domicile face au RC Lens (3-1). Pourtant, la Ligue des Champions a effacé tous ces bons résultats dans les compétitions domestiques. En effet, défait lourdement à domicile contre Liverpool le 21 janvier dernier (0-3), les hommes de Roberto De Zerbi ont coulé à Bruges la semaine dernière (3-0).

Dans le même temps, Benfica s’est qualifié pour les barrages de la compétition en dépassant les Marseillais sur le gong grâce à un but de son gardien Trubin face au Real Madrid. Un terrible scénario qui a valu une élimination honteuse pour les Phocéens. Dans ce contexte de crise et de haute tension à Marseille, l’OM n’a pas su faire le travail contre le Paris FC le week-end dernier. Après avoir dominé et mené de deux buts, l’OM s’est fait éteindre dans les dernières minutes avec deux buts concédés qui font beaucoup de mal aux Olympiens. Sous haute tension et après un dernier jour de mercato agité, Marseille s’apprête désormais à défier Rennes ce mardi soir en 8es de finale de Coupe de France. Une compétition sur laquelle les fans olympiens placent de grands espoirs suite à l’élimination du PSG face au Paris FC.

La grosse armada sortie par Roberto De Zerbi

Pour éviter une désillusion qui pourrait créer une énorme crise au sein du club, Roberto De Zerbi n’a pas le droit à l’erreur. Critiqué pour sa manie de toujours changer son onze titulaire, le coach italien va encore tenter un nouveau onze ce mardi. Suite aux nombreuses boulettes de Rulli et comme d’habitude en Coupe, Jeffrey De Lange sera dans les buts marseillais. La défense habituelle Weah-Balerdi-Pavard-Medina devrait être reconduite face au club breton. Au milieu, le tandem avec Pierre-Emile Hojbjerg et la recrue Quinten Timber devrait enchaîner. En soutien de Pierre-Emerick Aubameyang, le trio Greenwood-Nwaneri-Traoré devrait avoir les faveurs du coach italien.

En face, Habib Beye va faire dans le classique malgré les absences de Jérémy Jacquet, qui a passé sa visite médicale avec Liverpool ce lundi, et Valentin Rongier, blessé pour son retour au Vélodrome. Brice Samba va être titulaire aux cages. Beye risque de reconduire sa défense à cinq avec une charnière Seidu-Rouault-Aït Boudlal alors que les pistons devraient être Merlin à gauche et Frankowski à droite. Les trois titulaires au milieu devraient être Djaoui Cissé, Ludovic Blas et Mahdi Camara. Enfin, le duo Lepaul-Embolo devrait enchaîner devant. Reste à savoir si le onze breton pourra causer énormément de tort à l’OM, plus que jamais dans l’obligation de gagner et rassurer.