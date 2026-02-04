Commission de discipline : un match pour Hakimi, le Vélodrome sanctionné

La commission de discipline de la LFP a frappé fort concernant l’Olympique de Marseille. Réunie ce mercredi, elle a sanctionné le club après les incidents survenus lors de la réception du RC Lens, le 24 janvier, marquée par un usage massif d’engins pyrotechniques en tribunes. Ces débordements avaient provoqué un retard au coup d’envoi, accompagnés de chants et d’expressions jugés inappropriés. Résultat : la Tribune Sud de l’Orange Vélodrome écope d’une fermeture partielle pour un match ferme, assortie de trois rencontres avec sursis. La sanction est applicable immédiatement, un coup dur pour l’OM qui pourrait donc évoluer sans une partie de son public dès sa prochaine réception.

Sur le plan sportif, plusieurs joueurs ont également été suspendus. En Ligue 1, Jean-Philippe Gbamin (Metz) manquera deux matches, tandis qu’Achraf Hakimi (PSG) écope d’un match ferme plus un avec sursis. Kamory Doumbia (Brest), Daniel Namaso (Auxerre), Aïssa Mandi et Nathan Ngoy (Lille) seront, eux aussi, absents une rencontre après accumulation d’avertissements.