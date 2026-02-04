Le message touchant d’O’Riley après son départ de l’OM

Il fallait bien partir en laissant un petit mot doux. En effet, l’ancien milieu offensif de l’Olympique de Marseille, Matt O’Riley, a fait ses bagages en cette fin de fenêtre hivernale. Auteur de 25 apparitions toutes compétitions confondues sous la tunique phocéenne, le Danois n’a pas vraiment rayonné sur la Canebière et a donc pris la direction de la Premier League pour revenir à Brighton. Lié aux Seagulls jusqu’en juin 2029, le gaucher va ainsi retrouver son coach, Fabian Hürzeler, pour de nouvelles sensations sur le rectangle vert. Cependant, avant cela, le joueur de 25 ans a tenu à écrire quelques lignes au club de l’Hexagone qui l’a accueilli avec bienveillance.

« Merci de m’avoir accueilli. Ce fut un honneur de représenter ce grand club. Je vous souhaite tout le meilleur », a-t-il écrit dans sa story Instagram. Une dernière parole, qui laisse tout de même une certaine amertume, puisque le joueur a eu du mal à s’imposer dans le onze de Roberto De Zerbi. Trop souvent mis de côté, malgré ses sept apparitions en Ligue des Champions, O’Riley n’a pas trouvé la clé pour plaire au staff olympien durant ses longs mois, ce qui lui a causé une place de remplaçant.