Premier League : Arsenal se balade face à Crystal Palace et consolide sa place de leader

Leader du championnat avec cinq points d’avance sur Manchester City, Arsenal recevait Crystal Palace dans le cadre de la 28e journée de Premier League. Cette réception des Eagles permettait non seulement aux hommes de Mikel Arteta de non seulement prendre de l’avance sur les Skyblues mais aussi mettre fin à une série noire face à son adversaire de l’après-midi, qu’il n’avait plus battu à domicile depuis janvier 2018. L’Espagnol alignait son habituel 4-2-3-1, guidé par le capitaine Odegaard, tandis que l’intérimaire Paddy McCarthy proposait un trio d’attaque Olise-Edouard-Zaha.

La suite après cette publicité

S’ils n’avaient plus marqué depuis la mi-février en championnat, les Eagles s’offraient la première grosse occasion de la rencontre grâce à Wilfried Zaha, qui trouvait le poteau de Ramsdale (11e). Finalement, les Gunners punissaient l’autre formation londonienne présente à l’Emirates avant la demi-heure, sur une frappe placé de Gabriel Martinelli, trouvé par Bukayo Saka (1-0, 28e). Ce dernier se muait ensuite en buteur avant la pause d’un joli tir à ras de terre pour tromper le jeune Joe Whitworth, titulaire pour la deuxième fois seulement en PL (2-0, 43e).

À lire

Arsenal - Crystal Palace : les compositions officielles

Arsenal déroule

Au retour des vestiaires, les hommes de Mikel poursuivaient leur domination dans le camp adverse et la concrétisaient même par l’intermédiaire de Granit Xhaka, servi sur une passe parfaite de Leandro Trossard pour crucifier le portier adverse et inscrire son deuxième but en autant de rencontres cette semaine (3-0, 55e). Mais à la retombée d’un corner mal repoussé, Jeffrey Schlupp trouvait le moyen de faire trembler les filets de Ramsdale (3-1, 63e). Malgré cette réduction du score, les hommes en noir concédaient un quatrième but avant le dernier quart d’heure.

La suite après cette publicité

Car oui, après un but et une passe décisive, Saka s’offrait même un doublé sur un centre bas de Kieran Tierney, parfait pour permettre à l’international anglais de garder l’écart de trois buts dans cette rencontre (4-1, 74e). Une victoire importante au niveau comptable mais également pour le moral d’Arsenal, éliminé en milieu de semaine par le Sporting CP de la Ligue Europa. Trois points cet après-midi, donc 8 d’avance sur son dauphin bleu ciel, Palace reste 12e à trois petits points de West Ham, premier relégable.