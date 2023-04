Chelsea : le match phénoménal du patron N’Golo Kanté

La suite après cette publicité

L’homme qui tombe à pic. Alors que Chelsea traverse des moments compliqués sur comme en dehors des terrains, le retour de N’Golo Kanté (32 ans) est une véritable bouffée d’air frais. Il faut dire que le Français a beaucoup manqué aux Blues, lui qui a enchaîné les blessures et les absences cette saison. Selon transfermarkt, le milieu de terrain a manqué 209 jours de compétition et 34 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Touché notamment à l’ischio, le champion du monde 2018 a également raté le Mondial au Qatar.

Resté à Londres pour se retaper physiquement, il n’a pas pu trop aider les siens cette saison. En effet, il avait été arrêté très vite en début de saison, lui qui avait disputé deux rencontres sous les ordres de Thomas Tuchel. La première face à Everton le 6 août. La seconde contre Tottenham le 14 août. Ensuite, plus rien jusqu’au 1er avril. Kanté a donc fait son retour face à Aston Villa. Son premier et dernier match sous les ordres de Graham Potter, viré le lendemain. Hier soir, le Frenchy a été titularisé pour la première fois depuis août dernier. Et c’est Bruno Saltor, l’entraîneur intérimaire des Blues, qui a choisi de l’aligner.

À lire

Premier League : le blues continue pour Chelsea tenu en échec par Liverpool

Un match impressionnant

D’ailleurs pour la petite histoire, N’Golo Kanté, qui était capitaine, a joué ses trois derniers matchs à Chelsea sous les ordres de trois techniciens différents. Face à Liverpool hier, l’ancien joueur de Leicester a été tout simplement bluffant. Présent sur le pré durant 69 minutes, il a écœuré les Reds, lui qui a avalé les kilomètres tout en apportant de l’impact et de l’agressivité. Il a réussi 100% de ses tacles et de ses dribbles tout en récupérant 8 ballons. Une prestation saluée par son entraîneur.

La suite après cette publicité

«N’Golo Kanté est incroyable. Sa performance était exceptionnelle. C’est un leader avec ses performances. Ce qu’il apporte à l’équipe en termes de football et de leadership est exceptionnel. C’est un énorme avantage de le retrouver», a avoué Saltor. Il n’est pas le seul à avoir été conquis. La presse anglaise l’est également. Le London Evening Standard lui a donné la note de 8 qui a ajouté : «il avait presque l’air de ne pas être parti. Il a reçu une ovation debout alors qu’il quittait le terrain à la 69e minute.» Le Daily Mail a aussi encensé Kanté.

Kanté encensé par tout le monde

«L’énergie de N’Golo Kanté a apporté une dimension différente au jeu de Chelsea. Son retour est arrivé au moment idéal avant le match face au Real Madrid (…) Son énergie et sa qualité au milieu se sont démarquées dans une rencontre très terne. C’était un match rempli d’erreurs et c’est donc la classe de N’Golo Kanté, titulaire pour la première fois depuis août, qui s’est vraiment démarquée. (…) Kanté a été à la hauteur de la tâche. Le Français avait une longueur d’avance sur le trio du milieu de terrain de Liverpool. Il était tout simplement trop chaud pour être battu.»

La suite après cette publicité

Le Français a aussi épaulé Enzo Fernandez, très à l’aise et surtout très bon à ses côtés. Le tout en ayant jeûné en raison du ramadan. Ce qui ne l’a visiblement pas gêné, lui qui a eu l’autorisation de boire quand il était l’heure de rompre son jeûne. De retour au meilleur moment pour Chelsea, N’Golo Kanté sera très important pour les Blues, qui doivent remonter au classement en Premier League et surtout affronter le Real Madrid en Ligue des Champions. Impressionnant, Kanté, que les supporters supplient de prolonger, a montré à son club qu’il pouvait compter sur lui.