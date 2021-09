Robert Pires a sa préférence pour le Ballon d'Or

Vainqueur de la Coupe du monde 1998 devenu consultant pour M6, Robert Pires a réalisé un entretien pour le journal allemand Kicker. Évoquant plusieurs sujets comme la Ligue des Champions, l'ancien milieu offensif est revenu aussi sur le Ballon d'Or. Si Ronald Koeman voit Lionel Messi l'emporter, Carlo Ancelotti tranche pour Karim Benzema ou encore Ruud Gullit pense à N'Golo Kanté, d'autres joueurs comme Jorginho, Kevin De Bruyne ou encore Robert Lewandowski ont leur chance.

Pour cette édition 2020, la lutte sera âpre et Robert Pires a sa petite préférence et celle-ci s'oriente vers le buteur polonais Robert Lewandowski comme il l'a souligné : «Robert aurait mérité le Ballon d'Or cette année.» Dépassant le record de but en Bundesliga en 2021 (41 buts) alors qu'il était en possession de Gerd Müller depuis des années, le joueur du Bayern Munich sera un candidat sérieux.