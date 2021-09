Chelsea : Ruud Gullit donnerait un Ballon d'Or à N'Golo Kanté

Vainqueur de la Ligue des Champions et de la Supercoupe d'Europe avec Chelsea et auteur d'une très bonne saison au niveau personnel, l'international français N'Golo Kanté (30 ans) confirme son statut comme l'un des meilleurs milieux de terrains du monde. Ses prestations font beaucoup parler le monde du football, notamment l'ancien milieu de l'AC Milan et Ruud Gullit, qui considère que le numéro 7 des Blues mérite d'obtenir un Ballon d'Or, récompense que le Néerlandais a déjà remporté en 1987, et l'a fait savoir au micro de MediaSet.

« C'est un peu la même histoire que celle de Baresi. Il n'a pas pu gagner le Ballon d'Or malgré son niveau. Les joueurs qui marquent des buts volent toujours la vedette. Ce serait beau que pour une fois quelqu'un qui n'est pas sous les feux de la rampe puisse gagner. Quelqu'un comme Kanté a tellement bien joué et il le mérite aussi », a-t-il affirmé avant le Premio internazionale Giacinto Facchetti, cérémonie organisée par La Gazzetta dello Sport.