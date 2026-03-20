Monaco : les révélations positives de Kehrer sur Paul Pogba

Paul Pogba n’a joué que 30 minutes cette saison sous le maillot de Monaco, mais à en croire ses coéquipiers et son entraîneur Sébastien Pocognoli, le champion du monde 2018 travaille dur pour revenir. On apprenait dans la journée que «La Pioche» avait repris le chemin de l’entraînement collectif cette semaine. En conférence de presse, Thilo Kehrer a révélé qu’il se sentait même de mieux en mieux.

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«Physiquement, il prend de plus en plus confiance en son corps. Après autant d’absence, sans s’être entraîné avec une équipe, ce n’est pas une évolution linéaire mais il est toujours positif, exigeant avec lui-même. Il fait tout pour revenir. C’est un des joueurs qui vient le plus tôt à La Turbie et qui repart le plus tard. Son attitude est exceptionnelle. »