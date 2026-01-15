Serie A
Atlético : Giacomo Raspadori vendu à l’Atalanta
1 min.
@Maxppp
À 25 ans, Giacomo Raspadori rentre déjà au pays, six mois seulement après avoir été acheté au Napoli par l’Atlético de Madrid contre 22 M€. Après 15 apparitions (2 buts, 3 passes décisives) avec les Colchoneros, l’attaquant italien s’est engagé avec l’Atalanta.
La suite après cette publicité
Atlético de Madrid @Atleti – 20:51
Acuerdo con la @Atalanta_BC para el traspaso de Giacomo Raspadori.Voir sur X
ℹ️
¡Gracias, Jack, te deseamos mucha suerte en este nuevo reto profesional!
ℹ️
¡Gracias, Jack, te deseamos mucha suerte en este nuevo reto profesional!
«Giacomo Raspadori est la septième recrue définitive de l’Atalanta BC pour la saison sportive 2025/26. Le club nerazzurro a acquis ses droits sportifs auprès de l’Atlético de Madrid», indique le communiqué publié par la Dea. Pour rappel, Raspadori a été vendu au club transalpin pour 22 M€.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer