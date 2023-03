La nouvelle punchline zlatanesque d’Ibrahimovic

La suite après cette publicité

Ibrahimovic fait du Zlatan. Âgé de 41 ans, l’ancien attaquant du PSG, du Barça ou encore de l’Inter Milan fait désormais les beaux jours de l’AC Milan, qu’il a aidé l’année dernière à remporter le Scudetto en Italie. Absent des terrains pendant de longs mois en raison d’une blessure à un genou, Ibra a fait son grand retour en février, avant de devenir, samedi, le plus vieux buteur de l’histoire de la Serie A. Désormais parti en sélection suédoise, où il entend bien faire tomber un nouveau record, Zlatan s’est fendu d’une nouvelle sortie remarquée face aux journalistes ce mardi.

« Est-ce que je pense à l’Euro 2024 ? Je le prends au jour le jour. Si je me sens bien et que je suis sélectionné par l’entraîneur, je l’aiderai, ainsi que l’équipe et le pays, à faire de mon mieux. Je pense qu’à mon âge, on ne pense pas à l’avenir. Vous pensez présent. Même si je suis le passé, le présent et le futur », a ainsi lâché, comme il sait si bien le faire, Zlatan Ibrahimovic en conférence de presse, avant les matchs de la Suède contre la Belgique puis l’Azerbaïdjan. Du Zlatan tout craché.

À lire

AC Milan, Suède : Zlatan Ibrahimovic se confie sur son avenir