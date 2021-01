PSG-OM : AVB hallucine sur les droits tv

La suite après cette publicité

Le souci majeur du football français en ce moment ? Les recettes liées au droits télévisuels. Mediapro va se désengager progressivement et nous apprenions très récemment que Canal + voulait rendre ses lots et ainsi provoquer un nouvel appel d'offres. André Villas-Boas, après le Trophée des Champions (PSG 2-1 OM) a été interrogé sur le sujet. Il était dépité et en même temps hallucinait de la situation.