PSG : de nouveaux joueurs sont candidats à un départ

Le Paris Saint-Germain n'a pas encore bouclé son mercato. C'est le directeur sportif parisien Leonardo qui le confiait dimanche soir, sur le plateau du Canal Football Club : « on a besoin d'un latéral droit c'est évident avec le départ de Meunier. Le joueur français est habitué à partir donc c'est compliqué. Camavinga on parlait de 80 millions peut-être ça sera moins, mais c'est un joueur qui a très bien démarré. On regarde le marché français, on ne va pas faire dix joueurs, on doit être créatifs, on a beaucoup d'idées ».

Dans le même temps, il avouait aussi que son club a besoin de vendre : « tous les clubs aujourd'hui ont besoin de vendre. Il y a le fair-play financier aussi. Le PSG vit la même situation, on a besoin de vendre, on a fait un grand investissement il n'y a pas longtemps pour Icardi ». Depuis, deux noms reviennent souvent : Julian Draxler, qui a encore une belle côte au pays, et pour lequel le PSG espère tirer 20 millions d'euros selon les informations du Parisien. Leeds serait aussi venu aux nouvelles, mais le challenge anglais n'intéresse pas vraiment le joueur. Alphonse Areola est lui aussi sur le départ, avec Fulham et Rennes comme prétendants, et un prix qui devrait environner les 10 millions d'euros.

Ander Herrera peut partir

Mais ce n'est pas tout, puisqu'en plus de ces deux indésirables, d'autres joueurs pourraient partir. Ils ne seront pas poussés vers la sortie, mais en cas d'offre intéressante, le champion de France sera vendeur. C'est le cas d'Idrissa Gueye, qui veut rester mais pourrait aussi changer d'avis en cas d'intérêt d'un autre grand club, toujours selon le média. Un an après son arrivée pour 0€, Ander Herrera est lui aussi susceptible d'être vendu par le club de la capitale.

De même pour les cas d'Abdou Diallo et de Colin Dagba, qui pourraient servir à remplir les caisses afin de renforcer d'autres positions. Chez les plus jeunes, le PSG est aussi prêt à se séparer de Loïc Mbe Soh et Mitchel Bakker en cas de proposition intéressante. Autant dire que l'effectif parisien qu'on verra d'ici un mois une fois le mercato terminé risque d'être bien différent de celui qu'on connaît aujourd'hui !