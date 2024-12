OM : la sortie saignante de Medhi Benatia

Depuis un peu plus d’un an maintenant, Medhi Benatia a posé ses valises à Marseille. Une ville qu’il connaît parfaitement puisqu’il y a passé une partie de sa jeunesse. Membre du centre de formation olympien, il a porté les couleurs du club officiellement entre 2003 et 2008. D’abord au sein des catégories jeunes, puis ensuite avec l’équipe réserve avec laquelle il a participé à 41 rencontres toutes compétitions confondues (1 but). En revanche, le natif de Courcouronnes n’a pas eu l’opportunité de jouer avec l’effectif professionnel. On ne lui a pas donné sa chance comme il l’a expliqué ce mercredi lors d’un long entretien avec La Provence. Avec ses proches, il avait notamment refusé de s’attacher les services d’un agent choisi par les dirigeants marseillais de l’époque.

Benatia ne veut pas de magouilles à l’OM

Droit dans ses baskets et ses crampons, il a donc préféré aller voir ailleurs. Un choix gagnant puisqu’il a ensuite réalisé une belle carrière, marquée par ses passages à l’Udinese, à l’AS Roma, à la Juventus ou encore au Bayern Munich. L’ancien international marocain, âgé de 37 ans à présent, ne veut pas que cela arrive à l’OM. Un club où il officie en tant que conseiller sportif depuis novembre 2023. En étant passé du côté de la direction, il souhaite mettre en place un environnement plus sain et ne veut pas entendre parler de magouilles pour faire signer un joueur, par le biais d’un agent. Il invite même ceux qui en seraient victimes à dénoncer les personnes qui utilisent ces méthodes. L’objectif de Benatia est de faire grandir l’OM à tous les niveaux.

Celui qui devrait être promu prochainement en tant que directeur sportif, alors que son contrat actuel s’achève à la fin du mois de décembre, veut faire le ménage. Il a d’ailleurs tenu à rappeler qu’il n’a pas besoin de l’OM pour vivre, ni même besoin de travailler, puisqu’il a très bien gagné sa vie. Mais quand l’opportunité de travailler avec l’écurie olympienne s’est présentée, celui qui résidait à Dubai a estimé que c’était une belle opportunité à saisir. Conseillé par son ami Samir Nasri, qui lui a dit de foncer, Medhi Benatia s’est donc lancé dans ce nouveau projet très stimulant. Et il ne regrette pas du tout son choix, tout en précisant qu’il n’est pas évident de travailler à Marseille.

Le Marocain est prêt à aller au combat

«Si je le fais, c’est que j’aime faire les choses qui me plaisent, et que je sens que ça vaut le coup d’y laisser du temps et la santé. Mais dans ce club, quand tu fais un pas en avant, tu en fais deux en arrière. Ce n’est jamais simple, spécialement ici (il montre les locaux), dans le bâtiment administratif. Je n’y viens d’ailleurs jamais. Mon rôle est sportif. Je veux bien me prendre la tête avec un coach, me disputer avec un analyste vidéo ou un joueur, mais je n’ai pas envie de travailler avec des gens malsains, comme il y en a dans beaucoup de clubs de foot. Ça se passe partout, mais ici peut-être un peu plus qu’ailleurs. Ça, je ne peux pas. Personne n’en parle en principe, mais moi je vous le dis car je n’en ai rien à cirer. Vous voyez ? Quand je dis que Pablo sait ce qu’il va trouver en venant me chercher, c’est que tu ne peux pas me dire de rester dans une case, ce n’est pas possible. Personne n’y est arrivé.»

Et c’est justement ce qui plaît dans la cité phocéenne, où son influence grandit et son expérience est un atout. «Au Bayern, tu vois Hoeness, Rummenigge, Guardiola, ah oui c’est fort, mais derrière, tout est carré. Ça marche dans un seul sens, celui de l’intérêt commun. Ici, on doit aller dans le sens des intérêts de l’OM, pas des intérêts personnels. Et des intérêts personnels, il y en a trop dans ce club ! Je le répète, ce n’est pas le seul, et je le comprends. Il y a peut-être des gens qui ont des crédits sur 20 ans, qui sont à l’OM, qui voient des transferts de 15 ou 20 M€, ça peut monter à la tête. Je le comprends, je n’arrive pas d’une autre planète, mais je n’accepte pas de travailler avec des gens comme ça. J’ai le droit. Aujourd’hui, avant même de parler de contrat, je veux donc savoir si on peut travailler correctement, si c’est sain, si on est sûr que chacun veut bosser dans l’intérêt de l’OM. Est-ce qu’on veut le mieux pour le club ?.»

Un grand ménage à Marseille

Il poursuit : «peut-être que je ne gagnerai rien avec l’OM, mais j’aurai servi à nettoyer tout ça, à l’améliorer. Avec Pablo, Fabrizio (Ravanelli) et moi, les idées sont là, ce n’est pas ce qui manque. Faut-il pouvoir les mettre en pratique, avoir envie de faire évoluer les choses. Si on n’y arrive pas… On est relativement jeunes et comme je le dis toujours, je suis prêt au combat pour ceux qui veulent combattre et je suis sans doute plus endurant que ceux qui se pensent endurants… Je suis jeune, j’ai 37 ans, s’il faut se bagarrer tous les jours pour.» Benatia, qui a donc mis un grand coup de pied dans la fourmilière, est prêt à aller au combat.

Une bonne nouvelle pour Pablo Longoria, qui compte énormément sur lui. Invité de Zack Nani sur Twitch en début de semaine, le président de l’OM avait adressé quelques mots à destination de son conseiller devenu un véritable bras-droit. «Je crois que l’arrivée de Medhi comme conseiller nous a donné beaucoup d’air frais. Medhi, il est top ! Medhi pue le football ! Tu as besoin à côté de toi de quelqu’un avec cette énergie, nouveau, frais, qui veut faire les choses différemment. Les arrivées de Fabrizio (Ravanelli), Giovanni Rossi, du coach, de beaucoup de gens dans le sportif, Aziz (Mady Mogne), Ali (Zarrak), ça donne la volonté de créer un groupe de travail avec dynamisme. L’ambiance qu’il y a dans l’organisation sportive du club est quelque chose que j’avais ressenti à l’époque de Valence par exemple. Il y a une osmose spéciale.»

Une personnalité cash appréciée au club

Roberto De Zerbi, lui aussi, est tombé sous le charme du Marocain. D’ailleurs, il avait pris sa défense au moment où il était au centre d’une polémique lors de l’Olympico en septembre dernier. En effet, ses propos et ses agissements envers l’arbitre de la rencontre avaient été pointés du doigt. Mais RDZ avait eu des mots forts pour lui à ce moment-là. «Medhi Benatia est un directeur sportif de très haut niveau, le meilleur avec lequel j’ai travaillé ; je suis désolé qu’il se retrouve au cœur des polémiques. Il n’a pas besoin de moi pour se défendre, il s’est exprimé de manière éduquée.» Les joueurs, eux aussi, sont séduits par le style de Medhi Benatia.

C’est le cas d’Adrien Rabiot, arrivé libre en septembre dernier après son passage à la Juventus. Le Duc a été convaincu par le conseiller sportif. «J’étais surpris au début, je lui ai dit clairement. Mais il a été droit au but, sans vouloir faire de jeu de mot (sourire). Il m’a tout de suite exposé le projet, il m’a fait comprendre que ça pouvait être une possibilité et que lui était très emballé par ça. Il m’a laissé réfléchir, je l’ai rappelé après en avoir discuté avec ma famille. Par la suite, c’est vrai que ça s’est enchaîné.» Cash, que cela plaise ou non, Medhi Benatia s’est vite imposé comme une figure incontournable de l’OM, où il compte bien imposer son style et sa vision.