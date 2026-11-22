Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille recevait Le Mans au stade Vélodrome dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Cinquièmes avec 18 points au coup d’envoi, les Phocéens avaient l’occasion de poursuivre leur belle dynamique après cinq victoires consécutives en championnat et de se rapprocher du podium. En face, les Manceaux, barragistes avec seulement 8 points, avaient besoin d’un succès pour sortir de la zone rouge, après cinq rencontres sans victoire. Pour cette affiche, Bruno Genesio alignait son habituel 4-2-3-1 avec Jeffrey de Lange dans les buts, protégé par Timothy Weah, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd et Ulisses Garcia. Tochukwu Nnadi et Geoffrey Kondogbia formaient le double pivot, tandis qu’Amine Harit, Himad Abdelli et Igor Paixão évoluaient en soutien d’Amine Gouiri. De son côté, Patrick Videira optait pour un 3-5-2 avec Nicolas Kocik dans les cages, une défense composée de Rayan Bamba, Samuel Yohou et Harold Voyer, et un entrejeu animé par Lucas Calodat, Antoine Rabillard, Lucas Bretelle, Daouda Traoré et Lucas Buadés. Louis Mafouta et Dame Guèye étaient chargés de mener l’attaque mancelle. À noter les absences de Derek Cornelius, Emerson et Pierre-Emile Højbjerg côté marseillais, ainsi que celles de Djibril Sidibé et Adil Bourabaa pour Le Mans. L’arbitre Éric Wattellier était au sifflet.

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Dès les premières minutes, l’OM prenait le contrôle du ballon et imposait un pressing intense pour gêner la relance mancelle. Les visiteurs tentaient de profiter de la largeur, avec un Calodat particulièrement actif dans son couloir gauche. Guèye se procurait une première situation à la 3e minute, mais Aguerd intervenait pour empêcher Mafouta de reprendre son centre. Marseille répondait progressivement et Paixão se montrait dangereux, d’abord sur un centre en retrait de Weah que Gouiri ne parvenait pas à exploiter (20e), puis sur une frappe puissante qui venait s’écraser sur la barre transversale (21e). Le Brésilien pensait même ouvrir le score à la 18e minute après avoir éliminé Bamba et trompé Kocik, mais son but était finalement annulé pour une position de hors-jeu confirmée par la VAR. Le Mans n’en restait pas moins dangereux sur son côté gauche. Calodat multipliait les centres et trouvait notamment Guèye, dont la tête passait de peu à côté du poteau de De Lange (27e). Mais les Phocéens finissaient par concrétiser leur domination. À la 33e minute, Egan-Riley lançait une passe en profondeur vers Harit, mais Gouiri lisait parfaitement la trajectoire et prenait de vitesse Yohou avant d’ajuster Kocik du pied droit. L’attaquant algérien inscrivait ainsi son huitième but de la saison en Ligue 1. Marseille continuait de pousser et doublait la mise à la 40e minute. Après une récupération et une relance de De Lange pour lancer le contre, Gouiri fixait la défense mancelle avant de décaler Paixão sur la gauche. Le Brésilien concluait d’un plat du pied droit puissant pour inscrire son troisième but de la saison dans l’élite Malgré une dernière occasion pour Guèye, stoppée par une sortie décisive de De Lange, l’OM rentrait aux vestiaires avec deux buts d’avance.

Premier succès à l’extérieur pour Le Mans cette saison

Au retour des vestiaires, Marseille conservait la maîtrise du ballon et cherchait à contrôler les débats, tandis que Le Mans tentait de se montrer plus entreprenant. Les Manceaux se procuraient rapidement une situation intéressante sur corner. Après une combinaison entre Bretelle et Buadés, Rabillard frappait du droit, mais la tentative était contrée par la défense olympienne et De Lange parvenait à détourner (51e). L’OM répondait par une nouvelle séquence de possession, avec une frappe de Gouiri contrée (56e), puis un corner repoussé par les défenseurs sarthois. Mais les Phocéens allaient progressivement perdre le fil de la rencontre. Après une perte de balle marseillaise, Nnadi commettait une faute pour stopper la contre-attaque et recevait un carton jaune (67e). Quelques instants plus tard, Kondogbia était à son tour averti pour un tacle en retard sur Buadés, offrant un coup franc dangereux aux visiteurs (69e). Mafouta se chargeait de le frapper à une vingtaine de mètres et envoyait une véritable merveille au fond des filets. Son plat du pied droit contournait le mur, touchait le poteau avant de finir dans le but de De Lange (70e). Le Mans revenait ainsi à 2-1 et retrouvait complètement espoir. Voyer était ensuite averti pour une faute sur Harit (71e), avant que Genesio ne décide de remanier son milieu de terrain. Kondogbia et Nnadi cédaient leur place, tandis que Kamissoko et Angel Gomes entraient en jeu. Mais Marseille ne parvenait toujours pas à reprendre le contrôle. Après une nouvelle situation mancelle, la frappe de Mafouta était contrée par Ulisses Garcia, qui touchait le ballon de la main dans sa surface. Après vérification vidéo, Éric Wattellier désignait le point de penalty à la 78e minute. L’attaquant sarthois avait l’occasion d’égaliser, mais De Lange réalisait une parade décisive du tibia sur sa tentative à mi-hauteur.

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Le Vélodrome retenait son souffle, mais l’OM venait de passer tout près d’une énorme désillusion. La tension montait encore d’un cran à la 79e minute, lorsqu’un accrochage entre Himad Abdelli et Rayan Bamba provoquait un début d’altercation. L’arbitre intervenait pour calmer les esprits et distribuait deux cartons jaunes, un à chaque joueur. Marseille tentait ensuite de reprendre de l’air, avec une frappe d’Igor Paixão depuis l’entrée de la surface, facilement captée par Kocik (81e). Mais les Manceaux n’avaient pas renoncé et finissaient par être récompensés. À la 84e minute, Calodat repiquait dans l’axe et adressait un ballon vers Erwan Colas, qui avait pris le dos d’Egan-Riley. L’attaquant frappait du droit, De Lange repoussait une première fois, mais Colas suivait parfaitement et poussait le ballon au fond du gauche. Le Mans arrachait ainsi l’égalisation et faisait planer le doute sur le Vélodrome. Il s’agissait déjà du deuxième but de la saison en Ligue 1 pour Colas, en seulement trois apparitions. Les dernières minutes étaient particulièrement tendues. Harit obtenait un coup franc sur le côté gauche à la 87e minute, mais la tentative marseillaise ne donnait rien. De l’autre côté, Kocik prenait tout son temps pour jouer les coups francs et casser le rythme. L’OM poussait dans les ultimes instants pour éviter de laisser filer deux points précieux, tandis que Le Mans s’accrochait à ce résultat. Mais dans les dernières secondes, Vercruysse, laissé seul, est venu crucifier le Vélodrome (90e+5) après une belle combinaison entre Colas et Bamba, permettant au Mans d’empocher une victoire (2-3) sous forme d’exploit.

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L’Homme du Match : Erwan Colas (non noté) : entré en jeu à la 63e minute pour apporter du sang neuf à l’attaque mancelle, l’attaquant âgé de 29 ans a parfaitement rempli sa mission. Après avoir manqué ses deux premières tentatives, il n’a pas baissé les bras et a fini par trouver le chemin des filets à la 84e minute pour permettre au Mans de revenir à hauteur de l’OM. En seulement 27 minutes, il a cadré trois de ses quatre tentatives et pesé sur la défense marseillaise. Une entrée décisive qui récompense le coaching de Patrick Videira et de son staff.

OM

- De Lange (5,5) : peu sollicité en début de rencontre, le portier marseillais réalise une superbe prise de balle malgré le pressing de Rabillard (40e), avant de sortir un gros arrêt devant Gueye (45e+1). En début de seconde période, il détourne in extremis la frappe d’Antoine Rabillard (52e) et capte bien le centre de Calodat (64e). Il reste concentré face à la tentative mancelle après l’erreur de Nnadi (65e). Il est ensuite battu par Louis Mafouta sur un merveilleux coup franc direct (70e), avec un mur possiblement mal placé, mais lui répond quelques minutes plus tard en stoppant le penalty du Centrafricain (79e). Finalement, il concède l’égalisation quelques minutes plus tard, face à Erwan Colas qui s’y reprend en deux temps (84e), puis le but de Jean Vercruysse (90e+3).

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- Weah (4) : actif dans son couloir droit, l’Américain a participé aux bons mouvements offensifs marseillais. Sa combinaison avec Harit débouche sur une occasion de Paixão, qui trouve le poteau (21e). Maus défensivement, il a affiché trop de largesses, se faisant prendre dans son dos et mettant sa défense en difficulté face à Calodat. Une prestation trop irrégulière, malgré quelques bonnes intentions offensives.

- Egan-Riley (5,5) : le défenseur anglais s’est illustré par sa qualité de relance, sur sa passe dans le dos de la défense mancelle qui permet notamment à Gouiri de filer au but et d’ouvrir le score d’un plat du pied droit (34e). Il intervient parfaitement devant Calodat sans se jeter (61e). Mais sa bonne prestation est ternie par son oubli coupable au marquage de Jean Vercurysse dans les derniers instants, qui permet au Mans d’arracher la victoire (90e+5).

- Aguerd (5) : le Marocain a longtemps tenu son rang dans l’axe de la défense. Il s’est bien repris devant Louis Mafouta après s’être manqué dans un premier temps (12e). Peu mis en difficulté par la suite, notamment dans le domaine aérien, il réalise un super retour sur Rayan Bamba (73e). Une prestation globalement solide, mais salie par les 20 dernières minutes de l’équipe marseillaise au global.

- Garcia (3) : en l’absence d’Emerson, absent pour plusieurs mois, le latéral suisse a livré une première période discrète. Il a assuré dans la circulation du ballon, mais a néanmoins peu pesé offensivement. En seconde période, il est mis plus en difficulté et concède un penalty avec cette main dans la surface. Sur le but de l’égalisation, son marquage sur Erwan Colas est trop laxiste et le Manceau a le temps de s’y reprendre à deux temps pour battre De Lange (84e). Remplacé par Alexi Koum (88e).

- Kondogbia (5) : titulaire en remplacement d’un Pierre-Emile Højbjerg malade, l’ancien milieu de terrain de l’Atlético de Madrid a tenté d’apporter de la maîtrise dans l’entrejeu. Propre dans ses transmissions, il a toutefois connu quelques difficultés dans les duels. Il est également fautif sur le but concédé, puisque c’est lui qui fait faute sur Lucas Buadés. Il écope même d’un carton jaune pour cela (69e). Remplacé par Nouhoum Kamissoko (74e).

- Nnadi (4) : le milieu de terrain a peu pesé dans les duels et a été en difficulté sur le plan technique, surtout en seconde période. Il a été tout proche d’une énorme bévue avec cette perte de balle dans sa propre surface de réparation. Heureusement pour lui, Jeffrey de Lange a repoussé la frappe mancelle (65e). Il a ensuite écopé d’un carton jaune pour cette faute sur Erwan Colas dans le centre du terrain (67e). Quatre récupérations à mettre à son actif tout de même. Remplacé par Angel Gomes (74e).

- Harit (5) : le Marocain a participé aux principales séquences offensives marseillaises. Sa combinaison avec Weah permet notamment à Paixão de trouver le poteau (21e). Quelques minutes plus tard, il profite de l’appel du Brésilien pour se procurer une grosse occasion en contre, mais manque le cadre (26e). Il a néanmoins été pris de vitesse par Calodat sur le plan défensif (16e). Après une première mi-temps où il a été très en jambes, son apport diminue petit à petit. Remplacé par Keyliane Abdallah (88e).

- Abdelli (5,5) : l’ancien Angevin a réalisé une première période intéressante dans l’entrejeu marseillais. Disponible ente les lignes, il n’a pas hésité à décrocher pour participer à la construction du jeu. Par la suite, il s’illustre davantage dans la récupération, terminant la rencontre avec 10 ballons récupérés. Plus haut total de la rencontre. Peu d’influence en revanche en seconde période offensivement.

- Paixão (6,5) : le Brésilien a été remuant sur son côté gauche. Après un superbe enchaînement conclu par une frappe finalement signalée hors-jeu (18e), il trouve le poteau à la suite d’un excellent mouvement avec Harit et Weah (21e). Il est ensuite récompensé de ses efforts en inscrivant le but du break, parfaitement servi par Gouiri (40e). En seconde période, il a continué de se montrer actif, tentant de multiplier les combinaisons avec ses partenaires. Toujours aussi généreux dans le travail défensif.

- Gouiri (7) : l’attaquant marseillais a été décisif dans une première période. Après une première frappe cadrée (20e), il profite d’un excellent ballon d’Egan-Riley pour ouvrir le score d’un plat du pied (34e). Il se mue ensuite en passeur pour Paixão, après avoir parfaitement fixé la défense mancelle (40e). Deux contributions offensives qui ont récompensé son immense activité sur le terrain, mais qui n’auront pas suffi à donner la victoire aux Olympiens.

Le Mans

- Kocik (5) : un match solide pour le gardien du Mans, qui a su répondre présent dans les moments importants; Avec trois arrêts, il s’est montré rassurant dans ses interventions et propre dans son jeu au pied, participant à la bonne relance de son équipe. Il ne peut pas faire grand-chose sur les deux réalisations marseillaises, davantage imputables aux largesses de sa défense.

- Bamba (6) : le plus convaincant des trois défenseurs centraux manceaux aura livré une prestation solide face à l’Olympique de Marseille. Très rapide et particulièrement puissant dans les duels, il utilise parfaitement ses qualités physiques pour contenir les offensives olympiennes et intervenir dans les situations dangereuses. Avec quatre récupérations, trois dégagements, une interception et une frappe contrée, il se montre précieux pour repousser les attaques adverses et soulager régulièrement son arrière-garde. Balle au pied, il affiche également une belle qualité de passe, avec des transmissions appliquées qui permettent au Mans de conserver le ballon et de ressortir proprement. Joueur ayant touché le plus de ballons au cours de la rencontre, il joue un rôle important dans la circulation du jeu de son équipe. Mais c’est surtout en seconde période qu’il se distingue, en parvenant à contenir efficacement les offensives marseillaises grâce à sa vitesse et à sa solidité dans les interventions. Il offre même la passe décisive dans les dernières secondes pour permettre à son équipe de s’imposer au Vélodrome.

- Yohou (3,5) : en grande difficulté face aux offensives marseillaises, le défenseur aura vécu une rencontre compliquée, notamment dans ses confrontations avec Gouiri. Dès l’ouverture du score olympienne, il se fait prendre dans son dos par l’attaquant marseillais et manque cruellement de vitesse pour revenir sur lui et empêcher l’action de se conclure. Une situation qui illustre ses nombreuses difficultés à contenir les déplacements de son adversaire direct. Régulièrement dépassé dans les un-contre-un, il laisse trop d’espace à son vis-à-vis et peine à maintenir un marquage suffisamment serré pour limiter les offensives adverses. Son manque de réactivité et ses difficultés à anticiper les appels en profondeur fragilisent l’arrière-garde mancelle. Dans les duels, le constat est tout aussi inquiétant puisqu’il ne parvient à en remporter aucun sur l’ensemble de la rencontre.

- Voyer (4,5) : sollicité face aux offensives marseillaises, le défenseur martiniquais aura tout de même montré de belles qualités dans ses interventions défensives. Solide dans les duels au sol, il termine la rencontre avec 100 % de ses tacles réussis, cinq récupérations, une interception et trois dégagements précieux lorsque sa défense se retrouve sous pression. Vigilant dans ses interventions, il parvient à repousser plusieurs situations dangereuses et à limiter les espaces laissés aux attaquants olympiens. En revanche, son utilisation du ballon aura été nettement moins convaincante. Régulièrement pressé par les joueurs marseillais, il éprouve des difficultés à relancer proprement et manque de sérénité lorsqu’il doit trouver des solutions pour ressortir de son camp. Ses approximations balle au pied empêchent parfois Le Mans de conserver la possession et de faire remonter son bloc. Il est remplacé par Torrente (82e).

- Buades (5) : très combatif sur son couloir droit, le piston aura livré une rencontre sérieuse face à l’Olympique de Marseille, en privilégiant la solidité défensive à l’apport offensif. Particulièrement actif, il multiplie les allers-retours pour accompagner les attaques de son équipe tout en assurant rapidement son repli défensif. Moins porté vers l’avant que son homologue du côté gauche, il se distingue surtout par sa discipline et sa capacité à contenir les offensives marseillaises dans sa zone. Balle au pied, il affiche également une belle maîtrise technique, avec de nombreux ballons touchés et une qualité de passe intéressante pour faire progresser le jeu. Ses transmissions permettent régulièrement de trouver des solutions vers l’avant et de faciliter les transitions entre la défense et l’attaque. En revanche, sa prudence dans ses projections limite son influence dans les derniers mètres, où il apporte finalement assez peu de danger. Il est remplacé par Boisse (83e).

- Bretelle (5,5) : très précieux dans l’entrejeu, le numéro 29 aura livré une rencontre particulièrement sérieuse face à l’Olympique de Marseille. Solide dans ses interventions, il se distingue par son excellent placement et sa capacité à récupérer des ballons pour limiter les offensives olympiennes. Avec trois récupérations et 100 % de ses duels remportés, il affiche une belle maîtrise défensive et parvient à prendre le dessus sur ses adversaires directs. Mais son apport ne se limite pas à son travail sans ballon. Très juste techniquement, il fait preuve d’une remarquable qualité de passe pour assurer la transition entre la défense et l’attaque, permettant à ses partenaires de se projeter dans de bonnes conditions. Il conserve le ballon sous pression et ça lui permet également d’obtenir deux fautes et de faire souffler son équipe dans les moments difficiles.

- Traore (5) : véritable patron de l’entrejeu, le milieu de terrain prêté par Southampton aura affiché une grosse activité. Très à l’aise balle au pied, il se distingue par sa capacité à éliminer ses adversaires grâce à ses dribbles et à utiliser sa puissance physique pour conserver le ballon sous pression. Toujours disponible pour ses partenaires, il multiplie les efforts pour faire progresser le jeu et permettre à son équipe de résister à la domination olympienne. Solide dans les duels, il en remporte énormément au cours de la rencontre, tout en comptabilisant trois récupérations et une interception. Sa justesse technique constitue l’un de ses principaux atouts, puisqu’il termine son match avec 100 % de passes réussies. À la 78e minute, il se retrouve à l’origine d’une occasion importante pour Le Mans, sa frappe permettant à son équipe d’obtenir un penalty, finalement manqué.

- Calodat (5,5) : remuant sur son couloir gauche, le piston aura été l’un des joueurs les plus convaincants de son équipe face à l’Olympique de Marseille. Très généreux dans les efforts, il multiplie les allers-retours entre la défense et l’attaque, faisant parler sa vitesse pour contenir les offensives olympiennes et accompagner les projections de ses partenaires. Défensivement, il répond présent avec cinq récupérations et une belle combativité dans les duels, parvenant régulièrement à prendre le dessus sur son vis-à-vis. Mais c’est dans son apport offensif qu’il se distingue, avec des montées tranchantes et des centres précis qui trouvent preneur dans la surface marseillaise. Toujours disponible sur son aile, il n’hésite pas à se projeter jusque dans les derniers mètres pour apporter le surnombre et créer des décalages. Son activité lui permet notamment de créer deux grosses occasions pour ses partenaires, sans toutefois parvenir à les voir concrétisées.

- Rabillard (3,5) : des retrouvailles particulièrement compliquées avec son club formateur pour l’attaquant manceau, qui n’aura jamais réussi à peser sur la défense. Repositionné dans l’axe, dans un rôle de milieu offensif, il éprouve de grandes difficultés à trouver sa place et à participer à la construction du jeu. Trop souvent dominé par les défenseurs olympiens, il peine à conserver le ballon et à servir de relais pour ses partenaires. Avec seulement deux duels remportés sur dix, il manque cruellement d’impact physique et multiplie les pertes de balle, empêchant son équipe de développer ses offensives. Très peu influent dans les derniers mètres, il ne parvient ni à créer des décalages ni à apporter suffisamment de danger pour inquiéter l’arrière-garde marseillaise. Incapable de trouver des solutions dans ce rôle inhabituel, il est remplacé par Vercruysse (63e). L’entrant aura eu un apport bien plus convaincant que Rabillard, avec énormément d’activité dans le cœur du jeu manceau. Il va même être le héros en offrant la victoire à la 95e minute à son équipe.

- Gueye (4,5) : malgré la domination marseillaise, l’attaquant aura été l’un des rares joueurs de son équipe à parvenir à se créer des situations dangereuses. Il multiplie les appels en profondeur et les courses dans le dos de la défense olympienne pour tenter d’exploiter les espaces. Intéressant dans son jeu en déviation, il parvient régulièrement à servir de point d’appui et à orienter les offensives de ses partenaires. Avec trois frappes tentées et six ballons touchés dans la surface adverse, il réussit à se montrer dangereux malgré le peu d’occasions obtenues par son équipe. En revanche, son manque de réalisme devant le but l’empêche de concrétiser ses bonnes intentions et de récompenser son activité offensive. Il est remplacé par Colas (63e). Voir ci-dessus

- Mafouta (6) : très mobile à la pointe de l’attaque mancelle, l’avant-centre aura posé de nombreux problèmes à la défense marseillaise grâce à ses déplacements et à sa qualité technique. Toujours en mouvement pour proposer des solutions à ses partenaires, il se distingue par un excellent jeu en déviation et des transmissions précises qui permettent au Mans de se projeter vers l’avant. Capable de conserver le ballon et de trouver ses coéquipiers dans de bonnes conditions, il participe activement aux offensives de son équipe et se retrouve impliqué dans plusieurs situations dangereuses. À la 70e minute, il est récompensé de ses efforts en inscrivant un magnifique coup franc pour réduire l’écart à 2-1 et relancer les espoirs. Mais neuf minutes plus tard, il manque l’occasion d’égaliser lorsque De Lange repousse son penalty, ternissant une prestation jusque-là très convaincante. Il est remplacé par Harhouz (83e).