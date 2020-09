Manchester City-Leicester City : les compos probables

La suite après cette publicité

C'est l'un des chocs de cette troisième journée de Premier League, les Foxes se rendent à Manchester afin d'affronter les Skyblues. Pour ce gros match, Pep Guardiola devrait choisir de faire évoluer son équipe en 4-3-3, avec Ederson dans les cages. Walker et Benjamin Mendy devraient être alignés dans les couloirs, tandis que Fernandinho et Ake pourrait prendre le centre de la défense. Au milieu de terrain, on devrait retrouver une triplette Rodri-De Bruyne-Foden. Enfin, Sterling devrait évoluer au centre de l'attaque, avec Mahrez sur le flanc droit et Torres à sa gauche.

Du côté des Foxes, c'est Schmeichel qui gardera les buts, et sera protégé par Castagne, Evans, Soyoncu et Justin. Devant la défense, Brendan Rodgers devrait choisir de mettre Nampalys Mendy et Tielemans. Plus haut sur le terrain, le trio Perez-Praet-Barnes sera chargé d'animer le jeu offensif. Enfin, c'est sans surprise Vardy qui devrait être aligné à la pointe de l'attaque de Leicester.