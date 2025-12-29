Sergio Ramos est chaud pour signer en Ligue 1

Récemment, Thiago Silva s’est engagé avec le FC Porto. Du haut de ses 41 ans, le défenseur central brésilien était en quête d’un dernier challenge en Europe et a filé au Portugal, pour se rapprocher de sa famille à Londres, mais aussi pour espérer se faire une place dans le groupe brésilien pour le prochain Mondial. Et Sergio Ramos, autre défenseur central légendaire, souhaite en faire de même.

Alors qu’il vient de quitter les Rayados de Monterrey après une saison dans le championnat mexicain, considérée plutôt satisfaisante par les observateurs, l’ancien taulier du Real Madrid veut continuer de jouer au plus haut niveau, et il n’a aucune intention de raccrocher les crampons. Il souhaite évoluer dans un championnat compétitif, et, si possible, rejouer dès janvier.

Ramos devrait recevoir bon nombre d’offres

C’est ce qu’indique le quotidien AS, qui rajoute que le défenseur espagnol est ouvert à tous les championnats européens un minimum compétitifs… dont la Ligue 1. Le journal indique que des offres de clubs français pourraient arriver sur le bureau du joueur, et il écoutera tout le monde. Tout comme il sera aussi, logiquement, attentif à des opportunités en Premier League, en Liga, en Serie A, ou au Portugal et en Turquie.

Ces derniers temps, il a été question d’intérêts plus ou moins sérieux de clubs comme Manchester United ou l’AC Milan, alors que la MLS et l’Arabie saoudite risquent aussi de passer à l’attaque très rapidement selon le média espagnol. Avis aux intéressés et aux clubs de Ligue 1 en quête d’expérience en défense, un sacré client est disponible dès maintenant pour 0€…