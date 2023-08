LOSC : Christian Kouamé ciblé pour remplacer Mohamed Bayo

Mohamed Bayo a passé une première année dans le Nord pour le moins compliquée. Recruté l’été dernier contre 14 millions d’euros en provenance de Clermont, l’attaquant guinéen de 25 ans, qui avait marqué 14 buts en 32 matches de L1 en 2021-22, n’a jamais répondu aux attentes placées en lui malgré ses 5 buts en 30 rencontres toutes compétitions confondues. Devenu indésirable chez les Dogues, Bayo est sur le départ dans ces derniers jours de mercato et pourrait rebondir en Italie.

Et selon nos informations, les dirigeants nordistes ont déjà ciblé son remplaçant : Christian Kouamé. Plus que jamais ciblé par le FC Nantes durant ce mercato, qui espère toujours boucler son arrivée; l’attaquant ivoirien n’est plus en odeur de sainteté à la Fiorentina et pourrait faire office de belle recrue de fin de mercato. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec la Viola, l’ancien du Genoa sort d’une saison ponctuée par 5 buts et 8 passes décisives en 42 rencontres. Il pourrait s’agir d’une plus-value intéressante pour les Dogues qui pourraient alors associer le natif d’Abidjan à Jonathan David ou en faire une doublure efficace au buteur canadien dont le départ reste toujours possible d’ici le 1er septembre 2023.