Samuel Umtiti évoque son rôle dans la défense du LOSC

Samedi, face au Stade Rennais, le LOSC a sans doute laissé deux points en route (2-2). En menant au score durant la majorité de la rencontre, les Dogues se sont fait surprendre dans le dernier quart d’heure pour au final concéder le match nul. Un résultat légèrement décevant face à des Bretons encore en rodage. Après la partie, Samuel Umtiti - qui effectuait sa première titularisation de l’année - a eu des mots forts concernant son rôle en défense ainsi qu’en dehors des pelouses, au sein d’un effectif qui manque de maturité, mais pas de potentiel.

«Chacun amène son expérience. Je ne suis pas le Bon Dieu. Je vais tout changer ? Non. On doit tous écouter, moi ou Leny (Yoro, 17 ans) quand il parle sur le terrain. Je lui ai dit qu’on s’en fout de l’âge. Il doit prendre la parole aussi, car de derrière on voit tout. Cette équipe a besoin de prendre en maturité. Ça se passait l’an passé aussi ces erreurs. Je dois apporter mon petit plus pour que l’équipe comprenne que pour gagner des matches, il faut être "chien" parfois. Et que le beau jeu, on s’en fout un peu», raconte l’ancien du Barça. Il rajoute : «Les jeunes sont à l’écoute, c’est facile pour moi. Les mentalités changent, les générations changent. Mais le groupe travaille très bien. Je me suis vite rendu compte que cette équipe manquait un peu de leadership, de calme aussi. Certains en manquent dans les situations compliquées. J’ai ce rôle à apporter.» Nul doute que l’expérience du Champion du monde 2018 sera utile aux Lillois tout au long de la saison pour passer un cap.