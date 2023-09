Atlético : la sortie forte d’Alvaro Morata sur João Félix

La suite après cette publicité

Dimanche, l’Espagne aura les yeux rivés sur le duel entre l’Atlético de Madrid et son voisin, le Real. Une rencontre importante, surtout pour les Colchoneros qui alternent le bon et le moins bon cette saison. Outre l’affiche de taille, les hommes de Diego Simeone sont scrutés pour une raison assez surprenante : les débuts prometteurs de João Félix avec le FC Barcelone. Le Portugais semble rayonner en Catalogne et l’a prouvé en Ligue des Champions. Alors forcément, en Espagne, certains s’interrogent sur la gestion de l’Atlético sur le dossier de l’ancien du Benfica.

Si de nombreux joueurs madrilènes ont souvent pointé du doigt l’attitude de João Félix, Alvaro Morata, lui, ne doute pas une seule seconde des capacités phénoménales de ce dernier. «C’est un joueur qui a un énorme talent, ce n’est pas moi qui vais le découvrir maintenant. Il y a des moments où les choses ne fonctionnent pas quelque part et il faut un changement, mais je crois qu’il a aussi vécu de grands moments à l’Atleti», déclare le buteur espagnol pour DAZN. Il rajoute : «c’est un très jeune garçon et on ne sait jamais dans le monde du football, peut-être qu’il sera très important demain à l’Atlético de Madrid , ou peut-être pas. Ce n’est pas moi qui dois décider. La seule chose que je sais, c’est que c’est un bon garçon et que c’est un joueur différent de la plupart des joueurs». Des propos généreux de la part de Morata qui croit encore en l’actuel meneur de jeu barcelonais.

