Menu Rechercher
Commenter 45
Officiel Serie A

OM : Pol Lirola rejoint le Hellas Vérone

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Lirola @Maxppp

Depuis plusieurs mois, l’OM cherche à se délester de Pol Lirola. Loin des plans olympiens depuis des saisons, le latéral espagnol essayait encore de trouver une porte de sortie pour se relancer. Finalement, cette destination est l’Hellas Vérone. Ce dimanche, le club italien a annoncé l’arrivée de Lirola :

La suite après cette publicité
Hellas Verona FC
BIENVENIDO POL! 🇪🇸

#WelcomeLirola #WeAreHellas #HVFC
Voir sur X

«Vérone - Hellas Verona FC annonce avoir acquis gratuitement - à titre pur et simple - auprès de l’Olympique de Marseille, les performances sportives de l’ailier espagnol Pol Lirola, qui a signé un contrat avec le Club gialloblù jusqu’au 30 juin 2026.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (45)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Marseille
Hellas
Pol Lirola

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Marseille Logo Marseille
Hellas Logo Hellas Vérone
Pol Lirola Pol Lirola
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier