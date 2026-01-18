OM : Pol Lirola rejoint le Hellas Vérone

Depuis plusieurs mois, l’OM cherche à se délester de Pol Lirola. Loin des plans olympiens depuis des saisons, le latéral espagnol essayait encore de trouver une porte de sortie pour se relancer. Finalement, cette destination est l’Hellas Vérone. Ce dimanche, le club italien a annoncé l’arrivée de Lirola :

«Vérone - Hellas Verona FC annonce avoir acquis gratuitement - à titre pur et simple - auprès de l’Olympique de Marseille, les performances sportives de l’ailier espagnol Pol Lirola, qui a signé un contrat avec le Club gialloblù jusqu’au 30 juin 2026.»