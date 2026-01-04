PSG : le triple tifo spectaculaire pour le derby face au Paris FC

Lors de l’entrée des deux équipes sur la pelouse ce dimanche, le Parc des Princes a mis les petits plats dans les grands pour lancer les hostilités. Côté Auteuil, un énorme tifo représentant la Tour Eiffel et le Parc des Princes était fièrement affiché, pendant que la tribune Boulogne déployait l’arrêté préfectoral datant du 12 août 1970, officialisant la création du PSG par la fusion avec le Paris FC. Comme un tacle assumé face aux pensionnaires de Jean Bouin.

Et comme si cela ne suffisait pas, la Tribune Paris placardait, non sans fierté, l’intégralité du palmarès du PSG et une nouvelle banderole sur laquelle était écrit : « Paris, c’est nous ». Voilà qui promet un derby parisien très électrique dans cette 17e journée de Ligue 1.