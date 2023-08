Tottenham : le poignant message d’adieu d’Harry Kane

La suite après cette publicité

Harry Kane a quitté son club de toujours, Tottenham, pour s’en aller du côté du Bayern Munich contre 110 M€. Forcément, si l’Anglais espère enfin remporter les titres qu’il mérite, c’est aussi un déchirement de quitter son club formateur. À 30 ans et après quasiment deux décennies au sein de l’institution, l’attaquant a publié un message dans lequel il remercie les supporters et toutes les personnes croisées chez les Spurs durant sa carrière. «Salut tout le monde, je voulais être le premier à vous dire, fans de Tottenham, que je quitte le club aujourd’hui. Évidemment, il y a beaucoup d’émotions en ce moment. Je suis triste de quitter ce club où j’ai passé presque 20 ans de ma vie : d’un garçon de 11 ans à un homme de 30 ans maintenant. Il y a eu tellement de grands moments et de souvenirs spéciaux que je chérirai pour toujours» entame-t-il dans un premier temps. «C’est donc un grand merci à tous mes coéquipiers au fil des ans, à tous mes entraîneurs et managers, à chaque membre du personnel lié au club, toutes les personnes impliquées. J’ai construit des relations avec beaucoup de gens.»

Il s’est ensuite tourné vers les supporters des Spurs et a également donné quelques raisons à ce transfert qu’il attendait pour passer un cap dans une carrière qui a déjà dépassé la moitié. «Surtout merci à vous les fans de Tottenham. Depuis le moment où j’ai débuté ici, j’ai été l’un des vôtres et j’ai donné tout ce que je pouvais pour vous rendre fier et vous offrir autant de moments et de souvenirs spéciaux qui dureront éternellement, je l’espère. J’ai senti que c’était le moment de partir. Je ne voulais pas entrer dans la saison avec beaucoup de discussions futures non résolues. Je pense qu’il est important que le nouveau manager et les joueurs se concentrent pour essayer de faire monter Tottenham au sommet, et de se battre pour les trophées. Je souhaite bonne chance à Ange (Postecoglou, ndlr) et aux gars. Évidemment, je vais maintenant regarder du point de vue d’un fan et j’espère vraiment que l’équipe réussira. Merci et à bientôt.»