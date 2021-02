Barça : Bryan Gil dans le viseur

La suite après cette publicité

Il fait partie des révélation de la Liga. Du haut de ses 19 ans, Bryan Gil impressionne tout le monde avec Eibar, où il est prêté par Séville. Le petit ailier de poche est notamment comparé à Johan Cruyff. Une chose est sûre, Séville tient un joyaux et risque de devoir se battre pour le conserver.

Dans un entretien accordé à la Cadena SER, Germán Vaya Ballabriga alias Mani, scout pour le Barça qui est notamment à l'origine des arrivées de Pedri et Iniesta, a dévoilé une petite bombe. « Maintenant, le meilleur joueur d'Espagne, c'est Bryan Gil. Il me fait penser à Neymar. J'ai parlé à Ramon Planes (secrétaire technique du Barça, NDLR) et il pense à lui. Il a une clause libératoire de 35 millions d'euros maintenant, mais si il prolonge à Séville elle passera à 150 millions », a-t-il lancé. Un nouvau nom pour un été qui s'annonce animé...