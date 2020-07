FA Cup : Chelsea et Giroud surclassent Manchester United et filent en finale !

Pour cette deuxième demi-finale de FA Cup, Manchester United et Chelsea s’affrontaient sur la pelouse de Wembley pour rejoindre une surprenante équipe d’Arsenal en finale. Ces derniers, tombeurs de Manchester City hier soir (2-0), ralliaient pour la 21e fois de leur histoire la finale de cette FA Cup. Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer, vainqueurs de Norwich dans les dernières minutes des prolongations au tour précédent, restaient sur une série huit matches consécutifs sans défaite (6 victoires, 2 nuls). De leur côté, les Blues de Chelsea avaient pris le meilleur sur Leicester au tour précédent (0-1), et détenaient eux, six victoires et deux défaites sur les huit derniers matches. Malgré une récente défaite (3-0) le week-end dernier sur la pelouse de Sheffield United, les hommes de Frank Lampard espéraient l’emporter sur des Red Devils qui les avaient éliminé dans la même compétition la saison passée (2-0).

Pour ce faire, le coach anglais démarrait la rencontre dans un 3-4-3 avec Caballero en tant que dernier rempart. Zouma était bien titulaire aux côtés d’Azpilicueta et Rüdiger. Kovacic et Jorginho animaient le milieu de terrain afin de servir au mieux le trio offensif Mount-Giroud-William. De son côté, l’entraîneur norvégien optait lui pour un 5-3-2 tout aussi défensif sur le papier. De Gea gardait bien les cages mancuniennes avec devant lui une ligne défensive Lindelöf-Bailly-Maguire, bien encerclée par les latéraux Wan-Bissaka et Williams. Bruno Fernandes, l’homme en forme des Red Devils animait le jeu aux côtés de Fred et Matic afin de mettre dans les meilleures conditions leur ligne d’attaque emmenée par Rashford et James.

Les Blues étaient au-dessus

Après dix minutes particulièrement poussives de part et d’autre, Chelsea se créait la première occasion du match et donnait une petite frayeur au portier espagnol après une très belle frappe sèche du défenseur anglais, Reece James. Heureusement pour les Red Devils, un David De Gea bien placé sur sa ligne, effectuait un superbe arrêt (10e) et rassurait les siens. Les deux équipes avaient beaucoup de peine à rentrer dans leur match et se créer des occasions concrètes. À la 30e minute, Bruno Fernandes tentait de redonner un peu de vie à ce match, mais son coup-franc bien frappé était finalement bien repoussé par le portier argentin. Les minutes défilaient et le jeu s’interrompait sans arrêt. Par quatre fois, l’arbitre de la rencontre devait arrêter le jeu et faire appel aux aides médicales. En conséquence, l’arbitre indiquait pas moins de 13 minutes de temps additionnel après un arrêt de jeu conséquent, qui faisait suite à une sortie sur blessure impressionnante d'Eric Bailly.

Et finalement, après un premier acte terne et sans réelles occasions, Oliver Giroud, l’homme en forme des Blues, inscrivait son cinquième but depuis la reprise du football anglais. Après un bon travail côté droit, Azpilicueta servait parfaitement l’attaquant français qui propulsait le ballon au fond des filets (1-0, 45+11). Grâce à ce nouveau but du Français, les hommes de Frank Lampard rentraient aux vestiaires avec ce petit avantage au score. Dans cette rencontre marquée par de multiples blessures, Mason Mount et les siens revenaient sur la pelouse de Wembley avec les mêmes intentions qu'en fin de première période. Agressif d'entrée, Mount se distinguait avec une frappe anodine qui trompait finalement un David De Gea pas exempt de tout reproche sur ce tir de l'attaquant anglais (46e). Les chances de finale s'éloignaient petit à petit pour les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer, et s’éteignaient totalement à quinze minutes du terme. Sur un bon centre de Marcos Alonso, Harry Maguire tentait de repousser l'assaut des Blues mais sa déviation trompait son propre gardien. Une soirée cauchemardesque pour le défenseur et son équipe pourtant invaincus depuis huit matches. Malgré ces trois buts d'avance, les Blues se faisaient surprendre en toute fin de match sur penalty par l’intermédiaire de Bruno Fernandes. Un but anecdotique au vu de la rencontre, qui voyait Chelsea l'emporter (3-1) et ainsi filer en finale pour ce qui sera un remake de la dernière finale de Ligue Europa.