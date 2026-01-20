Menu Rechercher
LdC : Kylian Mbappé sur les bases du record de Cristiano Ronaldo

Real Madrid 6-1 Monaco

Auteur d’un doublé contre l’AS Monaco ce mardi, Kylian Mbappé permet au Real Madrid de mener 2-0 à la pause. L’attaquant français atteint désormais 11 buts en 6 matches dans la compétition cette saison après son doublé contre l’Olympique de Marseille, son triplé face au Kaïrat Almaty, son quadruplé face à l’Olympique et ces deux nouveaux pions.

Cela lui permet de faire comme Cristiano Ronaldo qui avait fait cette performance lors de la saison 2015/2016 où il avait terminé avec 16 réalisations. Kylian Mbappé fait donc mieux que ce qu’avait le Portugais lors de la saison 2013/2014 lorsqu’il avait conclut l’édition de Ligue des Champions avec 17 buts. Le Portugais comptait alors neuf réalisations.

