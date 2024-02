Vente du Parc des Princes : le communiqué cinglant du CUP

C’était prévisible. Ces dernières heures, la bataille fait rage entre la direction du Paris Saint-Germain et la mairie de Paris. Pour rappel, Anne Hidalgo a fait savoir que l’antre parisien n’était définitivement pas à vendre.

Ce qui a entraîné une vive réaction de Nasser Al-Khelaïfi. «C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant. On veut bouger du Parc.» Face à ces réactions, le Collectif Ultras Paris vient de publier un communiqué plutôt critique envers la mairie de Paris.