OM : Konrad de la Fuente tancé par un ancien coéquipier

Meilleur buteur du championnat grec la saison dernière avec 18 buts du côté de l’Olympiakos, Cédric Bakambu a récemment décidé de s’engager avec le club émirati d’Al Nasr Dubai pour la suite de sa carrière. Interrogé, ce jeudi, dans un live Twitch, l’ancien attaquant de l’OM a profité de l’occasion pour évoquer les difficultés rencontrées par son désormais ex-coéquipier Konrad De La Fuente. Lié à l’OM jusqu’en 2025, où il avait déjà côtoyé l’attaquant congolais, le natif de Miami sort, en effet, d’un prêt catastrophique en Grèce où il n’a disputé que cinq petites rencontres avec l’Olympiakos, dont seulement deux en tant que titulaire.

«Ce qu’on m’a raconté, c’est que sur un des premiers matchs de la saison, il a beaucoup vendangé lors d’une rencontre à domicile», a tout d’abord lancé Bakambu tentant de justifier le niveau de performance affiché par l’ancien joueur du Barça. Et d’ajouter : «ils ont perdu, ou fait match nul, et les supporters lui en voulaient à mort. Après, il n’a plus joué. Pourtant, moi, je le trouve trop fort ! Son problème, c’est qu’il est nonchalant. Certains entraîneurs aiment bien le langage corporel et Konrad, quand on le voit, il donne cette impression. Mais sur le terrain, il est très fort, il va très vite, il est très vif. Maintenant, je ne sais pas où il est, il est parti, il avait résilié. Je ne sais pas où il est». L’intéressé est, en tout cas, attendu le 3 juillet prochain à la reprise de l’entraînement au centre Robert-Louis Dreyfus.

