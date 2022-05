JT Foot Mercato : le Barça se prépare à un chamboulement total

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone construit déjà son nouveau projet

Assuré de ne pas remporté le titre cette saison, le Barça prépare déjà son intersaison. Maintenant qu'Erling Haaland a choisi de prendre la direction de Manchester City, le nom de Robert Lewandowski revient avec instance en tant que plan B. Autre recrue de renom dans les pistes catalanes, le Sénégalais Sadio Mané, qui est selon le Mundo Deportivo, désireux de jouer pour le Barça. Les Blaugranas pourraient également se tourner vers un ancien de la maison, un certain Luis Suarez selon El Chiringuito. Sur les côtés de la défense, César Azpilicueta et Marcos Alonso sont pistés, tandis qu'au milieu de terrain trois noms sont évoqués pour remplacer l'expérimenté Sergio Busquets comme le révèle Sport, Ruben Neves, Martin Zubimendi et Aurélien Tchouaméni. Dans l'autre sens selon Mundo Deportivo, Philippe Coutinho devrait bien rester un joueur d'Aston Villa la saison prochaine suite à son prêt. De son côté malgré son envie de rester à Barcelone, Frenkie De Jong n'est pas considéré comme intransférable en Catalogne et pourrait bien changer de club cet été. Le Barça a fixé son prix à 70 M€.

Mauricio Pochettino prêt à rebondir en Espagne ?

L'avenir de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain fait débat. Dans le viseur de Manchester United, ces derniers ont finalement choisi Erik Ten Hag. Mais son profil plaît toujours, surtout en Espagne. El Correo confirme que l'Athletic Bilbao a pris contact avec l'entourage du coach parisien. Le journal basque révèle que Ricardo Barkala, président du Port de Bilbao et candidat à présidence de l'Athletic, s'est rendu récemment à Paris pour le rencontrer. L'Argentin pourrait alors suivre un destin similaire à celui d'Unai Emery, qui a pris la tête de Villarreal après des résultats décevants au PSG, puis Arsenal.

L'OL apprécie particulièrement Christophe Galtier

L'Olympique Lyonnais réalise une saison décevante, tout en se battant pour accrocher une place européenne. Si Peter Bosz est prévu pour commencer la prochaine saison, en haut lieu, on scrute tout de même avec attention le marché des entraîneurs. Selon nos informations, Bruno Cheyrou, le directeur du recrutement de l'OL, apprécie tout particulièrement Christophe Galtier. Pour l'heure, il n'y a pas l'ombre d'un contact entre les différentes parties, mais la situation pourrait évoluer en fonction de l'entretien entre Galtier et le propriétaire de l'OGC Nice.